Mislata recupera l’assistència sanitària de gestió pública

El compromís del govern del Botànic, signat el 6 de maig de 2023, es materialitza un any després.

Reversió dels serveis sanitaris i els centres de salut de Mislata a la gestió directa de l’àrea per part dels serveis públics

Des de hui, el departament de salut de l’Hospital de Manises, al qual pertany Mislata. Es reverteix al sistema de salut pública, després que haja conclòs el termini de 15 anys de la concessió privada. Que en el seu moment va aprovar un Govern valencià del Partit Popular, i els tràmits del qual per a no prorrogar eixe contracte signat en el seu moment va iniciar l’anterior Govern de la Generalitat presidit per Ximo Puig.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “hui celebrem la consecució d’una reivindicació ciutadana històrica, que repercutirà en una millor assistència, en més qualitat dels nostres serveis de salut, i garantirà per a Mislata un millor futur. Gràcies a totes i cadascuna d’eixes persones que han ajudat a canviar la història de la nostra ciutat”.

Des de la inauguració de l’Hospital de Manises en 2009, la ciutat de Mislata ha estat en constant mobilització en contra d’una decisió política del govern de Francisco Camps que tindria un impacte molt negatiu en els drets i serveis bàsics de la nostra ciutat.

El Partit Popular cediria aquest nou Hospital, així com els centres de salut auxiliars i el seu personal, a una Àrea que ara atén 14 municipis i més de 215.000 persones; i l’Hospital Militar, centre de referència de Mislata, es convertiria llavors en un centre d’especialitats.

Les reivindicacions van ser constants i els carrers de Mislata van viure manifestacions multitudinàries, en la qual la gran majoria de col·lectius socials, associacions veïnals i grups polítics clamaven contra una privatització del sistema de salut públic, gratuït i universal. Per a Bielsa, “el dret a la sanitat no pot dependre del compte de resultats d’una empresa, i la ciutat de Mislata el va reivindicar des del principi, i les nostres associacions veïnals, alineades en el pacte per la Sanitat, no han cessat de lluitar durant tots aquests anys”.

El Govern de la Generalitat de Ximo Puig es va comprometre en 2015 a la reversió al sistema de salut públic i de gestió pública del departament de salut de Manises i, després de superar obstacles administratius i jurídics, el govern del Botànic va aconseguir signar el 6 de maig de 2023 la reversió definitiva de l’Àrea de Salut i dels nostres centres sanitaris a la xarxa pública, compromís que s’ha fet realitat hui.