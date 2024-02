El govern de Mislata ha aconseguit, segons els comptes previstos per a l’any 2024, reduir al mínim històric el nivell d’endeutament de la ciutat.

Dels 40 milions d’euros de 2011 ha passat a només 6’3 milions previstos per a final del present exercici, la qual cosa suposa una reducció del 84% en poc més d’una dècada

A més, segons ha destacat l’alcalde, Carlos F. Bielsa: “hui som un dels ajuntaments valencians que paga amb major celeritat, amb un període mitjà de pagament a proveïdors de 3,28 dies; quan en la majoria d’administracions aquest termini ascendeix a més de 15 dies”.

Els comptes públics de l’Ajuntament de Mislata per a 2024, aprovades el passat 7 de febrer, van posar en relleu algunes xifres que destaquen com a dades molt positives per a la gestió del consistori. El deute històric s’ha reduït en un 84% des que el govern de Bielsa va prendre possessió en 2011, aconseguint hui el seu menor índex en l’etapa democràtica.

Això suposa la consolidació d’un model econòmic basat en l’eficiència pressupostària, reduint la pressió financera i demostrant una gestió responsable dels comptes. La vicealcaldessa i regidora d’Hisenda, María Luisa Martínez Mora, va explicar que “els comptes per a aquest exercici posen de manifest la defensa dels nostres serveis públics com un eix nuclear, i que al mateix temps genera expectatives de creixement econòmic, oportunitats i inversions de futur”.

En altres termes, la millora de la liquiditat de l’ajuntament permet fer front a noves necessitats, que es transformarà en inversions i projectes de futur. Però al mateix temps, també facilita la gestió més eficaç dels contractes i dels pagaments. Així, en aquests últims mesos l’ajuntament ha reduït el seu període mitjà de pagament a 3’28 dies, una xifra molt inferior a altres administracions, o a la qual informava el propi departament d’Intervenció en anteriors mandats.