Mislata reivindica el 25N alçant la veu contra la violència masclista

L’alumnat dels centres educatius de secundària de Mislata han llegit el manifest en una concentració convocada dins de les Jornades contra la Violència Masclista

Carlos F. Bielsa: “No podem tolerar en ple segle XXI que es maltracte física o psicològicament a una dona pel fet de ser-ho; no podem permetre que això continue passant, i per això tots hem de fer alguna cosa: protegir, ajudar i respectar”

Hui, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, Mislata s’ha unit en la lluita contra la violència masclista en la lectura del manifest escrit per a l’ocasió. Durant tot el mes de novembre, l’Ajuntament de Mislata ha tornat a reafirmar el seu suport en aquesta reivindicació a través de l’àmplia programació organitzada en les XXI Jornades contra la Violència de Gènere.

A la lectura del manifest ha assistit l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, al costat de la vicealcaldessa i regidora de Polítiques d’Igualtat, Mª Luisa Martínez Mora, i components de la Corporació Municipal, així com representants de les associacions de dones de Mislata. Les i els alumnes dels centres de secundària, reunits en l’amfiteatre de Felipe Bellver, han llegit un manifest escrit conjuntament amb un missatge comú i clar de repulsa a la violència masclista.

Davant l’alumnat de Secundària i membres del Centre d’Acolliment a Refugiats, Bielsa ha afirmat que “a Mislata volem continuar sent un exemple de respecte, igualtat i cura. Un lloc on totes les persones puguen sentir-se segures. I la joventut té tot el poder i les eines per a aconseguir-lo”.

Les Jornades contra la Violència de Gènere d’enguany, organitzades des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat, juntament amb la Casa de la Dona i les associacions de dones de Mislata, han comptat amb el tradicional concurs de cartells; l’exposició ‘Art al Carrer’; actuacions de teatre; tallers i conferències, les quals seguiran durant els pròxims dies.