Mislata renovarà les pistes d’atletisme del complex del Canaló

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, i el regidor d’Esports, Toni Arenas. Reben a l’equip del Club Fent Camí, després d’aconseguir el tercer lloc en el Campionat d’Espanya de Clubs en pista coberta, i presenten el projecte de remodelació de les pistes

L’Ajuntament de Mislata renovarà les pistes d’atletisme situades en el complex esportiu del Canaló, actuant sobre una superfície de més de 4.000 m². El projecte de remodelació va ser presentat ahir pel propi alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i el regidor d’Esports, Toni Arenas. Davant directiva i membres del Club d’Atletisme Fent Camí de Mislata. Que van ser rebuts en el consistori després de participar en el Campionat d’Espanya Absolut de Clubs en pista coberta i aconseguir el tercer escaló del podi.

La intervenció en tota la superfície millorarà notablement les dotacions esportives de la ciutat. Per a Bielsa “es tracta d’una actuació molt important i necessària per a donar un nou impuls a totes les disciplines atlètiques i gaudir d’uns equipaments moderns i d’avantguarda. A l’altura dels èxits dels nostres esportistes”.

Complex esportiu del Canaló

L’actuació que es durà a terme consisteix en la renovació integral del paviment esportiu sintètic de les pistes d’atletisme i de tot l’entorn de les pistes. En concret, s’instal·larà nou paviment esportiu. Equipament, marcatge i senyalització, tant en l’anell dels carrers de carreres com en les rectes i els corredors de perxa, salt de longitud i triple salt. Amb noves taules de batuda, així com gespa artificial en zones perimetrals de les pistes. Que serviran per a entrenaments i activitats d’atletisme dirigides, millorant el drenatge i el seu manteniment. Segons ha afirmat el regidor d’Esports, les obres de remodelació començaran en els pròxims mesos, quan ho permeten les condicions climatològiques. Ja que aquest tipus de paviments no és aconsellable instal·lar-lo en èpoques de gelades.

Pel que respecta als últims èxits del Club d’Atletisme Fent Camí. Alguns dels participants en l’últim Campionat d’Espanya de Clubs en pista coberta celebrat a Orense. Li van oferir a l’alcalde el trofeu de bronze que acredita el seu tercer lloc aconseguit. Fent història amb l’equip absolut i convertint-se en el millor club masculí de la província de València.