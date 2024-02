L’alumnat dels centres educatius de la ciutat, amb motiu del Dia de l’Arbre, han plantat arbres autòctons i han realitzat diverses activitats mediambientals

Carlos F. Bielsa: “És imprescindible el treball que es fa des dels centres educatius per a educar des d’edats primerenques en valors respectuosos amb el Medi Ambient”

La regidoria de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l’empresa pública Nemasa han organitzat un any més activitats amb motiu del Dia de l’Arbre per a l’alumnat de primer i segon de primària dels centres educatius de la ciutat.

Dues jornades festives i reivindicatives amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància que tenen els recursos forestals i el respecte cap als arbres. La commemoració, organitzada en dos dies consecutius, ha reunit a més de 700 xiquets i xiquetes al Parc de la Canaleta. On han conegut la Ruta Botànica del parc i han plantat exemplars d’arbres autòctons, com el freixe i el lledoner.

El regidor de Medi Ambient, Alejandro Gómez, al costat del regidor d’Educació, Alfredo Catalá, i al director general de Nemasa, Fernando Díaz, han acompanyat a l’alumnat en l’activitat de plantació d’arbres. El titular de Medi Ambient, per part seua, els ha incitat a “cuidar i preservar la naturalesa per a conservar la biodiversitat. Perquè els arbres proporcionen oxigen, redueixen la contaminació i proporcionen aliment i refugi a moltes espècies animals, entre altres”.

Dins de la programació d’activitats al voltant d’aquesta celebració, també s’ha organitzat una nova edició del concurs de microrelats il·lustrats. En el qual participaran les diferents classes de primer i segon de primària dels col·legis de Mislata. El concurs, que porta enguany com a lema “El nostre arbre ideal”, fomenta les capacitats de creació col·lectiva i col·laboració per una fi comuna, a més de conscienciar a l’alumnat de la importància que tenen els arbres i boscos. Les tres classes guanyadores rebran un premi per a adquirir material didàctic per a l’aula.

Des de l’Ajuntament de Mislata i Nemasa també s’ha posat a la disposició dels centres una plataforma digital que conté un conjunt de recursos educatius per a poder ser treballats a l’aula. Les propostes disponibles busquen donar a conéixer l’arbratge del parc de La Canaleta i les seues característiques.