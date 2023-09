Mislata Reviu l’Esperit Festiu amb una Gran Desfilada de Disfresses

La plaça Princep d’Astúries, epicentre de la celebració

Consell de la Joventut de Mislata: A l’avantguarda de l’organització d’esdeveniments

Mislata, coneguda pel seu fervor festiu, no deixa de sorprendre’ns amb la seua contínua celebra celebració de les festes populars. Ahir, la ciutat va brillar amb especial esplendor gràcies al concurs de disfresses. La plaça Princep d’Astúries es va omplir de colors, rialles i, sobretot, d’il·lusió. Va ser el lloc on xiquets, xiquetes, pares i mares es van donar cita per a exhibir amb orgull les seues creacions.

El Consell de la Joventut de Mislata, artífex d’aquest esdeveniment, va estar al capdavant d’una organització sense fissures. La seua presidenta, Nerea Vicente, no va estalviar paraules per a destacar tots els esdeveniments que planifiquen durant l’any. Aquesta desfilada, sense dubte, és un dels moments àlgids.

Per aquest any, la desfilada va incorporar diverses categories, reflectint així la diversitat i creativitat dels participants. Nerea Vicente va fer ressò d’aquesta varietat i va aplaudir la massiva participació d’aquesta edició.

El cor de Mislata va bategar amb intensitat a mesura que els seus veïns i veïnes es lluïen amb les seues millors disfresses. No només va ser una oportunitat per a mostrar talent i creativitat, sinó també un moment per a compartir amb família i amics.

La cita anual amb la desfilada comença sempre a la Plaça Príncep d’Astúries i culmina amb l’entrega de premis, on s’aplaudeix i es reconeix el talent local. Però, més enllà dels llums i l’aplaudiment, cal destacar la inestimable col·laboració de 15 voluntaris, que amb el seu treball desinteressat, fan possible que aquest esdeveniment siga un èxit any rere any.

Amb aquesta desfilada, Mislata no només celebra una tradició, sinó que també es reafirma com una comunitat unida, creativa i amb ganes de gaudir de la vida. Es demostra, una vegada més, que la força de la comunitat està en les seues persones, les seues tradicions i, sobretot, en el seu esperit festiu.