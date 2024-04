Els alcaldes de Mislata, Ruvo di Puglia i Kifissia rubriquen el compromís d’agermanament en el marc de la celebració d’una trobada a la ciutat italiana pel projecte europeu OpenDBL,

Dins d’aquest programa europeu en el qual participen 7 països de la UE. El Centre Sociocultural La Fàbrica de Mislata serà exemple per a tota Europa en l’aplicació d’una plataforma que millorarà el manteniment i gestió de l’edifici

L’Ajuntament de Mislata, en el marc de l’esdeveniment celebrat a la ciutat italiana Ruvo di Puglia pel projecte europeu OpenDBL. En el qual Mislata participa com a ciutat pilot. Ha signat un acord de pre-agermanament amb les altres dues ciutats pioneres del projecte, Ruvo de Puglia (Itàlia) i Kifissia (Grècia).

Els alcaldes de les tres ciutats van aprofitar la trobada per a escenificar la signatura d’aquest acord.

El futur agermanament s’aprovarà en els pròxims mesos a través de les sessions plenàries de cadascuna de les ciutats. Els objectius d’aquest agermanament són fomentar l’enteniment mutu i l’amistat entre la ciutadania de Mislata, Ruvo i Kifissia. Fomentar els intercanvis culturals, educatius, juvenils i esportius; promoure les relacions econòmiques i comercials; promoure futurs projectes. Valors i accions comunes de la UE; i compartir bones pràctiques de governança municipal i desenvolupament sostenible.

Segons afirma l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “amb aquesta signatura garantim que Mislata forme part de futurs projectes europeus, que continue sent una ciutat innovadora. Que impulsa les polítiques europees, així com l’intercanvi d’experiències municipals. Continuarem treballant per a enfortir la cohesió i el progrés en la nostra societat. Comptarem amb el suport d’altres ciutats que estan avançant en la mateixa línia”.

En aquest projecte europeu, participen 13 socis de 7 països

Les ciutats s’agermanen a la recerca d’incrementar l’impacte del projecte europeu OpenDBL en les seues diferents realitats socials i fer dels tres municipis. Un camp de proves de tecnologies i polítiques innovadores. Per a això estableixen implementar una col·laboració públic privada amb empreses expertes en la digitalització del sector de la construcció. I Esforçar-se per utilitzar la metodologia i la plataforma OpenDBL per a millorar l’eficiència, la sostenibilitat i la innovació.

En aquest projecte europeu, participen 13 socis de 7 països (Alemanya, Grècia, Itàlia, Lituània, Polònia, Romania i Espanya). Les visites a totes les ciutats participants per part dels socis estan subvencionades amb fons europeus i serveixen perquè es vaja comprovant l’avanç del projecte en cadascun dels municipis.

Dins del programa, el Centre Sociocultural i Esportiu La Fàbrica de Mislata. Serà exemple per a tota Europa en l’aplicació d’aquesta plataforma que millorarà el manteniment i gestió de l’edifici. La trobada entre tots els socis participants que va tindre lloc a la fi de gener a Mislata. Va servir ja per a escanejar tot el Centre de La Fàbrica. Incloent-hi la piscina coberta i el gimnàs, la qual cosa permetrà crear un edifici bessó digital en 3D. Quan acabe aquest procés de digitalització es dotarà de sensors que proveiran informació de l’edifici i contribuiran a millorar el manteniment i gestió d’aquest. Per a fer-lo més sostenible i eficient.