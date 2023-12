El parc de La Canaleta va ser visitat dissabte passat per xiquets i xiquetes que, com en anys anteriors, es van acostar a conéixer el funcionament de la Policia Local. Així com de la resta de cossos d’emergències i seguretat.

Una cita ja tradicional en el calendari nadalenc, que pretén estrényer la relació entre la ciutadania i la Policia Local de Mislata

Des de la regidoria de Seguretat Ciutadana havien programat una extensa jornada amb exhibicions de vehicles policials i d’emergència. Tallers d’educació viària i pintura, funcions teatrals, exhibició de gossos policies. Un bon repertori d’activitats que servien per a difondre informació i també obsequiar al públic familiar amb diferents regals.

Cada edició congrega un major èxit de públic, i l’Ajuntament de Mislata aprofita per a fer pedagogia de les nombroses funcions que duen a terme els i les agents de la Policia Local. Com és habitual, van comptar també amb la col·laboració del Consorci de Bombers, Protecció Civil, Policia Nacional, Policia Autonòmica, Creu Roja i l’empresa pública Nemasa. Així, el parc de La Canaleta va tornar a congregar a nombrós públic, comptant especialment amb molts xiquets i xiquetes.

La jornada va comptar també amb un espectacle de marionetes.

A la jornada van assistir el regidor de Seguretat Ciutadana, Ximo Moreno, al costat de la vicealcaldessa, María Luisa Martínez Mora, i diversos membres de l’equip de govern. Van poder comprovar en primera persona l’èxit que suposa esta obertura de portes per a les famílies de Mislata. Moreno va explicar que “s’ha fet un treball molt incisiu durant estos últims anys. Per a donar a conéixer durant esta Jornada de Portes Obertes les múltiples funcions dels nostres cossos de seguretat. Ara continuarem reforçant la idea que la nostra Policia Local i els nostres servicis d’emergències estan al servici de totes i tots. Amb la intenció que la ciutadania s’aproxime a conéixer el dia a dia de la seua labor”.

Com a novetat, la jornada va comptar també amb un espectacle de marionetes. Mitjançant el qual es va instruir als més xicotets en algunes nocions de seguretat viària. També va tindre lloc la ja tradicional exhibició de gossos policies. La Canaleta també va posar a la disposició de la jornada el seu rocòdrom i els karts del Parc Infantil de Trànsit. Per a aconseguir que tot el parc s’activara entorn de l’educació en seguretat.