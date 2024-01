L’Ajuntament de València instal·la una estació de reparació de bicicletes en l’aparcament del Mercat Central

Comencen els treballs per a reconvertir 31 places d’estacionament de zona verda a zona taronja

El Servici de Mobilitat de l’Ajuntament de València ha iniciat els treballs de senyalització consensuats amb veïnat, comeciants i entitats socials i falleres respecte a l’Àrea de Prioritat Residencial (APR) – Ciutat Vella Nord.

Les tasques han començat amb la instal·lació d’una estació de reparació de bicicletes en l’aparcament Centre Històric-Mercat Central. De la mateixa manera, entre la nit del diumenge 14 i el matí del dilluns 15 s’efectuaran els treballs de pintura i senyalització vertical per a crear una nova zona de càrrega i descàrrega en el número 10 del carrer del Doctor Chiarri.

A això s’afigen dos noves parades de taxis en la plaça de Ciutat de Bruges i en la plaça de Tavernes de la Valldigna, en horari de tard-nit, que és quan finalitza l’horari de càrrega i descàrrega del mercat de Mossén Sorell.

Nova zona taronja

També s’han iniciat els treballs per a reconvertir 31 places d’estacionament de zona verda a zona taronja als carrers de na Jordana (5), Salvador Giner (14), Doctor Chiarri (5), Beneficència (3) i Corona (4). D’esta manera, de les 122 places d’estacionament reservades exclusivament per a residents, 91 es mantenen com a zona verda i 31 passen a ser zona taronja i, per tant, compartides en horari de 9 a 20 hores entre setmana, i de 9 a 15 hores els dissabtes.

Cal recordar que encara que es tracta d’una àrea de prioritat residencial, totes les persones autoritzades a entrar no disposen del distintiu de residents.

Supressió dels ‘bucles’ de Ciutat Vella

S’eliminen els trajectes tancats o ‘bucles’ en permetre la circulació per la plaça del Tossal, carrer de Dalt i carrer del Pintor Fillol. Això significa que els autoritzats a circular per l’interior de l’APR poden accedir als carrers del Moro Zeid i de Sant Miquel des del carrer de Cavallers i el de Dalt (perquè es permet travessar la plaça del Tossal); també circular per tot el carrer de Dalt sense desviar-se, així com eixir pel de Pintor Fillol i de Pare d’Òrfens cap a la Blanqueria.

Estos bucles o itineraris tancats buscaven disminuir el trànsit i evitar a l’oportunista per l’interior de Ciutat Vella —aquell que no tenia destí dins del barri, però que el travessava per a arribar a un altre punt de la ciutat— quan encara no s’havien instal·lat les cambres de control d’accessos. Els bucles ja no complixen, per tant, la seua funció inicial perquè ja no hi ha trànsit oportunista a evitar des de la implantació de l’APR.

Zona de Baixes Emissions

Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València de data 15 de desembre de 2023, es va aprovar considerar l’Àrea de Prioritat Residencial – Ciutat Vella Nord, com a Zona de Baixes Emissions d’acord amb el que es preveu en l’article 14.3.a) de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició Energètica i el Reial decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen les Zones de Baixes Emissions. La nova nomenclatura, per tant, apareixerà reflectida en tots els senyals d’accés a la zona.

Altres canvis

Finalment, a partir del dimecres 17 s’amplien els horaris de càrrega i descàrrega dels carrers Canvis i Numància fins a les 12.00 hores. Cal recordar que en la majoria de carrers per als vianants de l’APR es pot realitzar càrrega i descàrrega de dilluns a dissabte no festius de 8 a 11 hores.