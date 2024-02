Mompó exigix “solucions” per a l’agricultura valenciana i anuncia la posada en marxa d’accions de suport al sector

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha exigit solucions reals per al sector citrícola valencià. Ha instat al govern espanyol a prendre’s seriosament el sector primari per a defensar les seues reivindicacions davant de la Unió Europea.

Mompó ha visitat les instal·lacions d’Albenfruit a Algemesí, una empresa líder en la recol·lecció i exportació de cítrics.

Ha manifestat el seu suport personal i institucional als agricultors afectats per la legislació que sembla perjudicar al sector primari. Tot i que la Diputació no té competències directes en agricultura, Mompó s’ha compromés a donar suport al sector amb accions concretes. Com un pla de formació provincial i millores en els camins rurals.

Cristóbal Aguado, president de AVA-ASAJA, ha agraït l’interès de la Diputació i ha defensat abordar temes com les clàusules mirall en acords internacionals .Temes que es van tractar en la reunió de la Presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen, on va reconeixer les demandes dels agricultors.

El gerent d’Albenfruit, ha agraït la visita de Mompó i Aguado, i ha demanat ajuda i suport a la política espanyola.

Mompó ha conclós destacant la importància del sector valencià com a proveïdor de productes de qualitat per a milions de persones a Europa.