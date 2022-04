Mompó (PP) critica que Compromís es desmarca dels seus socis de govern del PSPV votant en contra de l’ampliació del Port de València i de la nova Comissió de Turisme

El portaveu popular alerta que el govern de la Diputació de València també s’ha trencat en la defensa del poble sahrauí

El líder popular en l’entitat provincial censura que “el govern de Compromís i PSPV ha trencat el vot en tres ocasions hui, demostrant que són incapaces de consensuar assumptes de gran importància per als valencians i valencianes”

“És lamentable que el PSPV continue aguantant el sectarisme de Compromís per mantindre’s en el poder”, ha censurat Mompó

El portaveu del Partit Popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, ha criticat, després del ple de la institució provincial, celebrat hui, que el grup Compromís ha votat en contra d’una moció presentada pel grup popular a favor de l’ampliació del Port de València. En concret, la iniciativa demanava en la seua proposta d’acord ‘traslladar a l’Autoritat Portuària el suport a l’ampliació del port com a element estratègic i econòmic, sempre que aquesta infraestructura siga respectuosa amb l’entorn que l’envolta, garantint el compliment de la legalitat ambiental’.

“Una vegada més, els socis de govern, PSPV i Compromís, han demostrat que no són incapaços de consensuar els assumptes més rellevants per a València i per als valencians i valencianes”, ha criticat Mompó, qui ha lamentat que Compromís “s’haja desmarcat votant en contra, mentre el PSPV ha votat a favor”. “És lamentable que el partidisme haja guanyat la partida de nou. A Compromís només li importa la seua ideologia”, ha censurat.

D’altra banda, el portaveu del PP en la institució provincial ha remarcat que el govern de la Diputació “també s’ha fet fallida en la defensa del poble sahrauí”. “La proposta de Compromís per al reconeixement de la República Sahrauí Democràtica ha provocat una esmena a la totalitat de PSPV, els seus propis socis de govern”, ha explicat Mompó.

Mompó ha criticat que “Compromís s’ha desmarcat també de la creació d’una Comissió Informativa Permanent de Turisme, votant abstenció”. “No entenem aquesta postura oposada a la creació d’una comissió que va impulsar el Grup Popular i el PSOE es va comprometre a dur a terme, donada la necessitat de revitalitzar el turisme a la província i tenint en compte que el Patronat de Turisme es va tancar fa un any”, ha apuntat.

“Conforme s’acosten les pròximes eleccions veiem com a PSPV i Compromís s’allunyen l’u de l’altre, hui fins a tres ocasions, en pro dels seus interessos electorals, fent cada dia més evident que no treballen per València i pels valencians”, ha conclòs el portaveu popular.

