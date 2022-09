El portaveu popular considera “essencial” la neteja de llits i censura el rebuig del PSOE i Compromís, en el ple de la institució provincial, a contribuir econòmicament a aquests treballs. “És un error”, lamenta.

“Estem en alerta per fortes pluges i és incomprensible que la Diputació no s’esforce més per previndre inundacions i possibles danys”, critica Mompó.

El portaveu del grup popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, ha criticat que Compromís i PSPV hagen rebutjat en el ple, celebrat hui, una moció del Grup Popular en la qual se sol·licitava habilitar una línia d’ajudes a municipis per a la neteja de llits en zones urbanes, amb la finalitat d’evitar inundacions.

“Tots estem d’acord que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha de fer una neteja exhaustiva dels llits i barrancs de la província de València, en les zones susceptibles d’inundació, davant la possible arribada de fortes pluges, des del grup popular portem mesos demanant-lo, però considerem que la Diputació ha de posar el màxim de la seua part i concedir aqueixa línia d’ajudes”, ha dit. “La falta de previsió de la CHJ va ocasionar fa uns mesos que platges com Canet, Cullera, Xeraco o Tavernes es veren greument afectades per les pluges”, ha recordat el portaveu popular. “Per a evitar danys materials, i fins i tot personals, és necessari mantindre rius i barrancs en bon estat, com poden ser el Xúquer, el Magre, el riu Vaca o el Barranc del Carraixet”, ha detallat.

“L’escassa neteja de llits i barrancs és un greu problema per als ciutadans i això és el que li transmetem al president de la CHJ, Miguel Polo Cebellán, amb el qual el mes d’abril passat ens vam reunir per a abordar el gran problema que representa per als habitants de la província de València la falta de neteja de rius i barrancs, ja que poden provocar greus inundacions”, ha explicat Mompó.

La moció del PP sol·licitava, a més, revisar els protocols a seguir per a concedir autoritzacions als municipis perquè puguen mantindre i netejar els seus llits o barrancs en els trams urbans “perquè aquests siguen molt més àgils”.