• El portaveu popular anuncia que el seu grup demanarà en el pròxim ple que la institució provincial es comprometa a cobrir part de l’augment de despesa que està ofegant als municipis.

• Mompó proposa a més la contractació d’auditories energètiques i plans d’actuació per als municipis de la província que no tinguen. “És molt trist que la factura de la llum acabe amb inversions necessàries per als municipis”, lamenta el portaveu popular.

El portaveu del Partit Popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, ha anunciat que el seu grup exigirà en el pròxim ple, que se celebrarà el dimarts, incloure en els pressupostos de la institució provincial per a 2023 una partida per a ajudar als ajuntaments dels municipis de la província de València amb la factura de la llum. Per al Grup Popular la diputació ha de comprometre’s a dotar, en el pressupost inicial de 2023, amb 80 milions d’euros al Fons de Cooperació per a ajudar a cobrir part de l’augment de despesa energètica en clau local.

“La pujada de la llum ja està duplicant el pressupost energètic anual dels ajuntaments. En municipi de menys de 5.000 habitants poden arribar fins i tot a triplicar aquesta despesa”, ha alertat Mompó, qui ha insistit en la necessitat de “actuar enfront d’aquesta realitat”.

“Tenim com a exemple el propi Ajuntament de València que ha anunciat que per al pròxim pressupost passaran de destinar 16 milions d’euros a 30 milions. Per a un municipi de 15.000 habitants es preveu passar de pressupostar 550.000 a 1.300.000 euros”, ha explicat el popular.

“La Diputació de València ha de ser conscient del greu problema al qual s’enfronten els consistoris, perquè en alguns casos fins a un 10% del pressupost, l’hauran de destinar a pagar la factura de la llum”, ha manifestat el portaveu popular, qui ha asseverat que “aquesta situació està obligant les alcaldies, a tirar de romanent municipal per a fer front a les factures o a modificar pressupostos i deixar d’executar altres actuacions previstes que són necessàries per als municipis”.

Per a concloure, Mompó ha explicat que la proposta que el Partit Popular portarà al ple contempla que la institució lidere la contractació d’auditories energètiques i plans d’actuació per als municipis de la província que encara no tinguen i que destine les pròximes convocatòries del pla Reacciona a l’execució de les accions previstes en els plans d’actuació energètica municipal,sense mediar concurrència competitiva per a garantir la seua arribada a tots els ajuntaments.