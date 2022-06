Mompó alerta que, amb la reestructuració, les brigades oferiran “serveis mínims” i desatendran àrees recreatives i masses forestals amb alt risc d’incendi

El portaveu popular considera “desencertat” el pla pel qual “a partir d’ara, les brigades s’encarregaran de manera prioritària de les anomenades interfícies urbà-forestals”

Mompó demana també “contractar urgentment personal per a suplir als brigadistes que s’han acollit al procediment de pre-jubilació”

El portaveu del Partit Popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, ha anunciat que el seu grup exigirà en el pròxim ple de la institució provincial “paralitzar el procés de reestructuració i reorganització de les brigades forestals de Divalterra”. Mompó ha explicat que els plans de l’equip de govern passen per reduir el personal “a tan sols 250 efectius, reduir les unitats de brigadistes a 29, eliminant 27 de les 56 que existeixen en l’actualitat, així com tancar 21 bases, moltes d’elles en llocs estratègics per a la lluita contra el foc”. Segons el portaveu popular, “aquesta reducció afecta a bases que les brigades tenen en municipis d’interior que també estan amenaçats per la despoblació”.

“Estem molt preocupats perquè, amb la reestructuració que es pretén dur a terme, les àrees recreatives i les masses forestals i els seus accessos quedaran desateses, moltes d’elles en zones amb alt risc d’incendis forestals. Creiem que és un pla molt desencertat”, ha detallat el portaveu popular, qui ha incidit en què “a partir d’ara, i segons els plans de la Diputació, les brigades només s’encarregaran de les anomenades interfícies urbà-forestals”.

D’altra banda, Mompó, demanarà en el ple “contractar urgentment personal per a suplir als brigadistes que s’han acollit al procediment de pre-jubilació”. “El capritx ideològic de tancar Divalterra, a més de tindre un cost que supera els cinc milions d’euros, està provocant que hi haja moltes unitats de brigades inoperatives, per l’elevat nombre de vacants existents”, ha asseverat Mompó.

Per a concloure, el portaveu popular ha explicat que “les quasi 600 actuacions silvícoles i els més de 300 serveis anuals de Divalterra, segons dades de la pròpia entitat, justifiquen la importància d’aquest servei per a la prevenció i l’extinció d’incendis forestals al llarg de tota la província de València”.