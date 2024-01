El Comité Executiu Provincial del PP ha nomenat a Elia Ferrer, coordinadora comarcal i a Sergi Alonso, secretari

Amb la vista posada en les eleccions municipals de 2027, el president del PP a la província de València, Vicent Mompó. Ha renovat a bona part dels coordinadors comarcals del partit. A partir d’ara l’alcaldessa d’Alginet, Elia Ferrer, serà la coordinadora del partit a la Ribera Alta i el regidor d’Alberic, Sergi Alonso, ostentarà funcions de secretari comarcal.

“Ens deixarem la pell per a millorar els nostres resultats en 2027 i guanyar a Alzira”. Ha assegurat Ferrer, qui ha destacat que “som un equip preparat, amb ganes i il·lusió per a aconseguir aquest repte”.

En la mateixa línia, ha advocat per “la coordinació amb la Ribera Baixa per a millorar la totalitat de la Ribera”. Igualment, ha defensat, “la cooperació amb la resta de comarques és fonamental en el progrés de la província”. “Tenim un projecte municipalista clar i estem treballant ja per a dur-lo a terme”, ha explicat.

Finalment, Ferrer ha agraït a Mompó que haja confiat en “perfils joves” com el seu i el del secretari, l’edil d’Alberic Sergi Alonso. “Estarem a l’altura perquè això serà estar al servei dels nostres veïns i veïnes, que al cap i a la fi és el que pretenem, millorar les seues vides, fer avançar els nostres pobles”.