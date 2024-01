Montes apunta que Fitur 2024 serà “una edició de rècord” a causa de la gran presència d’empreses i entitats de la Comunitat Valenciana

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme presenta les novetats de la participació de la Comunitat Valenciana en este certamen que se celebrarà a Madrid del 24 al 28 de gener

Incidix en el fet que, amb més de 500 coexpositors, l’objectiu és “fomentar negoci i mostrar-nos com una destinació diversa, sostenible i accessible”

Destaca que en esta edició l’estand està inspirat en l’essència d’esta terra acollidora amb el lema ‘Actitud Mediterrània’, que convenç el món a viure l’experiència del viatge en la Comunitat

La titular de Turisme avança les principals línies de l’Estratègia Turística 2024, amb 150 actuacions promocionals en 20 mercats emissors, entre els quals s’inclou els EUA, el Japó i la Xina

“Cada euro invertit enguany té un propòsit clar: potenciar la nostra presència i deixar una impressió duradora”, ha explicat Montes

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha presentat este dilluns en Fira València les novetats de la presència de la Comunitat Valenciana en la pròxima edició de Fitur 2024, que tindrà lloc a Madrid del 24 al 28 de gener.

Fitur és una de les grans cites anuals del sector turístic i una de les principals actuacions de promoció per a este 2024, que suposa, a més, “una gran oportunitat perquè les nostres empreses busquen oportunitats que ens facen a tots més forts”, ha recalcat Montes.

La titular de Turisme ha anunciat que enguany la Generalitat posa a la disposició del sector “un magnífic estand en el qual comptem amb més de 500 coexpositors, entre marques, municipis, empreses i associacions del sector”.

De fet, ha incidit en el fet que “esta serà una edició de rècord a causa de la gran presència d’empreses i entitats que ens acompanyen i mostren la riquesa de la nostra oferta de producte, tecnològica i experiencial”.

En termes generals, Fitur afronta la seua pròxima edició, la 44a, amb perspectives molt positives sustentades per l’acceleració de l’activitat turística, i s’espera superar les xifres de l’any passat que van ascendir a 222.000 visitants.

Durant la presentació de l’espai que la Comunitat Valenciana ocuparà en este certamen, la consellera ha assenyalat que “des de Turisme Comunitat Valenciana treballarem conjuntament per a donar la nostra millor versió, per a demostrar que som una destinació diversa, sostenible, accessible, professional i amb capacitat per a oferir una oferta competitiva a tots els sectors de la demanda”.

Com en anys anteriors, l’estand de la Comunitat Valenciana se situarà en el pavelló 7 d’Ifema, amb 2.050 m². El disseny, la construcció i muntatge d’este ha sigut adjudicat a l’empresa valenciana Tars Design From I To C SL, per un import total de 774.593,6 euros (IVA inclòs). Es tracta d’un estand firal adaptable, que, a més de Fitur, està plantejat per a la presentació de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana en altres nou certàmens nacionals i internacionals al llarg d’enguany.

Un estand inspirat en l’‘Actitud Mediterrània’

L’estand de la Comunitat Valenciana, que reunirà els atractius turístics de Castelló, València i Alacant, inspira la seua creativitat enguany amb el claim ‘Actitud Mediterrània’. Un concepte ampli que recull el mode de vida, la passió i l’esforç, la llum i l’ànima del Mediterrani i que impregna turistes i visitants.

Els colors blanc i blau, símbols del Mediterrani, seran els predominants de l’estand, que comptarà amb espais oberts i accessibles per a tots, i grans pantalles i elements gràfics en els quals es mostrarà la varietat de les destinacions i de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.

L’estand mostrarà la passió per viure, la tradició i la modernitat, l’essència d’esta terra acollidora i oberta que s’esforça per ser i fer felices els qui ens visiten, l’actitud mediterrània que convenç tot el món per a viure l’experiència del viatge a la Comunitat Valenciana.

Activitats de l’estand i novetats

A més, durant els cinc dies de la fira, Turisme Comunitat Valenciana ha organitzat una completa agenda de presentacions, tastos, showcookings i reunions amb els principals operadors turístics, agents de viatges, companyies aèries, així com oficines de turisme en l’exterior i professionals de diferents àmbits.

En concret, “seran més de 200 activitats previstes de les quals esperem obtindre els millors resultats per a incrementar la nostra competitivitat i oportunitats de negoci en este 2024”, ha matisat Nuria Montes.

Entre les novetats d’enguany destaquen la presència de la ciutat d’Elx com a marca turística amb un espai propi; l’ampliació dels espais destinats per a festivals i empreses tecnològiques, la participació de la Comunitat per primera vegada en Fitur Sports, amb una agenda pròpia de treball amb operadors i organitzadors d’esdeveniments esportius en un sector de creixent importància.

A més, Turisme Comunitat Valenciana comptarà amb espais expositius en diversos certàmens especialitzats en IFEMA: un estand en FITUR LGBT+, situat en el pavelló 9, una taula de treball en FITUR SCREEN dins de l’espai global que oferix la Spain Film Commission, amb la novetat de participació de la Ciutat de la Llum també amb taula pròpia en l’espai situat en el pavelló 10, i una taula de treball en FITUR SPORTS, situat en el pavelló 4, certamen este últim en el qual participem per primera vegada.

Principals línies de l’Estratègia Turística 2024

En este context, la responsable de la política turística del Consell ha volgut destacar que “la Comunitat Valenciana s’ha posicionat ja, com una de les destinacions turístiques més rellevants a escala nacional i internacional, amb 23,7 milions de visitants l’any 2023, i ens hem convertit en la cinquena destinació més visitada d’Espanya”.

No obstant això, Montes és conscient que “esta és una carrera de fons, i que encara podem arribar més enllà en la nostra estratègia”, ha afegit. En este sentit, ha avançat que “en 2024 tenim previst reforçar encara més la nostra estratègia de promoció i màrqueting, amb més de 150 actuacions promocionals en 20 mercats emissors”.

“Una estratègia –ha continuat– que preveurà noves accions en països amb gran potencial, com els Estats Units, la Xina o el Japó”. A més, Montes ha anunciat que “s’implementaran polítiques específiques i estratègies a llarg termini que garantiran la sostenibilitat i la continuïtat del sector turístic”. Esta visió de la Generalitat Valenciana busca consolidar la regió com una destinació turística sostenible, de qualitat, innovadora, diversificat i de referència, tant a escala nacional com internacional.

“El nostre objectiu no és només destacar, sinó ser els líders indiscutibles en l’elecció d’aquells que consideren la Comunitat Valenciana com la seua destinació predilecta”, ha ressaltat Nuria Montes.

Per a això, algunes de les línies que ha avançat la consellera previstes en l’Estratègia Turística 2024, són d’una banda “ampliar i enriquir l’oferta per a adaptar-nos a les canviants preferències i demandes dels visitants”, a més de “reduir l’estacionalitat i la dependència del turisme en determinades èpoques, promovent el turisme al llarg de tot l’any”.

D’altra banda, “buscarem millorar la competitivitat del sector i la qualitat dels nostres serveis turístics a través de programes com el Bo Viatge, en el qual invertirem 12,5 milions d’euros de pressupost; ajudes específiques, com les ja posades en marxa per als hotels de la Comunitat Valenciana del programa de l’Imserso amb una inversió de 3 milions d’euros i línies nominatives”, ha manifestat Montes

Una altra de les accions previstes en esta estratègia turística és fomentar la cooperació entre el sector públic i privat, “per a maximitzar els beneficis del turisme i garantir la seua sostenibilitat”, ha assenyalat la titular de Turisme, que també ha anunciat una nova inversió en “formació i desenvolupament del talent turístic”, així com en “innovació i tecnologia”.

“Cada euro invertit en 2024 té un propòsit clar: potenciar la nostra presència i deixar una impressió duradora”, ha incidit Nuria Montes qui, a més, ha convidat el sector i tots els valencians i valencianes “a ser part d’este viatge cap a l’excel·lència”.

“Junts, construirem una destinació turística que tots recordaran i un futur turístic pròsper i sostenible per a la Comunitat Valenciana”, ha culminat la consell