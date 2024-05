La formació política de Vox Montserrat, que governa en el municipi de la Ribera Alta junt al PP i la formació local AIGUA, lluita per paralitzar el projecte de megaplanta fotovoltaica de l’empresa Kenergy Torrente Solar I.

Un conjunt de quatre plantes que abasta les localitats de Montserrat, Godelleta i Turís, amb una extensió total de vora 368 hectàrees.

En el cas concret de Montserrat, l’actuació ocuparia 98 hectàrees a la finca de Millerola, una zona d’alt valor agrícola i paisatgístic. Una “salvatjada” segons el grup VOX, que assegura recolzar els projectes de sobirania energètica però no a qualsevol preu.

Per tant, des de l’equip de govern han iniciat els tràmits per paralitzar la macroinstal·lació fins que es determine en quines zones es poden o no ubicar les plaque solars.

Així, VOX Montserrat assegura defensar el món rural dels atacs de l’Agenda 2030 des del seu vessant energètic i climàtic, posant per davant l’agricultura, el paisatge i el mode de vida de la ciutadania.