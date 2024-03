La recaptació es destina íntegrament a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)

Montserrat ha recaptat un total de 774,27 euros en la VI Carrera Benèfica de la Dona, que es destinaran a la investigació del càncer que impulsa l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

D’este total, 421,97 euros van arribar a través de les inscripcions en línia que es van realitzar en els dies previs a la carrera. La resta, 352,30 euros, es van recaptar eixe mateix dia.

La carrera es va celebrar divendres passat 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, i va comptar amb una àmplia participació de la ciutadania.

“Ens enorgulleix veure com la gent ha respost. Som un poble molt solidari i això es demostra en accions com esta”, ha assegurat Sergio Vilar, alcalde de Montserrat.“Hi va haver molta gent que eixe dia es va acostar per a col·laborar tot i que no va participar en la carrera”, ha apuntat Laura Sanjuan, regidora de la Dona. A més, ha convidat a tota la ciutadania a unir-se a la Junta Local de Lluita contra el Càncer, que s’ha creat recentment a la localitat.