Murals sobre la dana, la infància i la dona valenciana guanyen el Concurs d’Art Urbà de la Junta Municipal de Russafa

Sergio Amar, Alicia Jordá i Pablo Cornejo, i Laura Merayo i Izarbe García, guanyadors ex aequo del primer concurs d’Art Urbà de Russafa

La Junta Municipal de Russafa ha entregat els premis del primer Concurs d’Art Urbà que han recaigut ex aequo en Sergio Amar, per un mural d’una xiqueta amb fanalets, Alicia Jordá i Pablo Cornejo, per la seua obra de la dona valenciana, i en Laura Merayo i Izarbe García, pel seu treball en homenatge a les poblacions afectades per la dana de València.

A més dels premis d’art urbà, la Junta de Russafa també ha entregat guardons de diverses disciplines com a fotografia, dibuix, pintura, relat curt, treball científic i dibuix tècnic, així com els premis institucionals que cada any reconeixen a veïns, comerços històrics i associacions il·lustres del districte.

La presidenta de la Junta Municipal de Russafa, la regidora Paula Llobet, ha donat les gràcies a tots els participants del concurs d’art urbà, “que ha sobrepassat totes les previsions, amb més artistes i comerços que es van presentar a la convocatòria de les places que hi havia, la qual cosa augura una segona edició on farem major esforç a potenciar esta iniciativa que tan bon acolliment ha tingut en el districte i entre els veïns i que ja miren amb sana enveja altres barris de València”.

“La qualitat de les obres d’art representades en les persianes dels comerços de Russafa ha sigut d’una gran varietat i qualitat, des d’obres més clàssiques a més abstractes, des de rostres a edificis com l’església de Montolivet, de murals pintats a pinzell als fets amb esprai, usant diverses tècniques. Tal ha sigut el nivell que el jurat ha optat per un premi ex aequo per a tres obres per a reconéixer el màxim d’artistes possibles”, ha continuat Llobet.