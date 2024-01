Museros celebra el Nadal amb una agenda repleta d’activitats

Les activitats organitzades per l’Ajuntament han tingut una gran assistència ciutadana

La màgia del Nadal ha inundat Museros durant l’últim mes, gràcies a l’àmplia agenda d’activitats que s’han dut a terme en la localitat, la majoria d’elles, organitzades per l’Ajuntament.

Esta programació especial es va iniciar el passat 5 de desembre amb la festa de l’encesa de l’arbre de Nadal. Esta celebració va començar amb activitats i tallers temàtics per a xiquets a partir de 2 anys i un berenar per a estos, que posteriorment van gaudir del tradicional encés.

En este calendari especial, destinat als més xicotets i xicotetes, i emmarcat sota el títol “La Nadalenca, a Museros!”, també va tindre lloc el 14 de desembre el contacontes “Un Nadal de contes” amb Miguel Aleixandre. Però, sense cap dubte, els plats forts eren els relacionats amb la visita dels Reis Mags.

El 2 de gener va visitar Museros el carter real per a recollir les cartes dels xiquets i xiquetes de la localitat i, posteriorment, va tindre lloc el musical infantil “La princesa de gel”. I, com no podia ser d’una altra manera, el 5 de gener es va celebrar pels carrers de la localitat la cavalcada on els Reis Mags van saludar a tota la multitud allí present.

Però no sols els xiquets i xiquetes han sigut els protagonistes d’estes festes, també han tingut lloc activitats dedicades a les persones adultes, com l’exposició del Betlem, un dels més importants de la comarca amb més de mil peces, en col·laboració amb l’associació Amics del Betlem de Museros, que és l’encarregada de la seua construcció i muntatge.

Un altre dels esdeveniments més importants va tindre lloc el passat 17 de desembre, quan es va celebrar el ‘Mercadet solidari’, on l’Ajuntament i diferents associacions locals es van unir. en benefici de Càritas, per a mostrar el costat més solidari d’estes festes. Emmarcats en esta iniciativa, encara que celebrats el 23 de desembre, també van tindre lloc el torneig solidari del Museros C.F i el concert de la SUMM.

Concurs d’aparadors i concurs de balcons

Més enllà de totes estes activitats celebrades, també han tingut lloc ja 2 concursos que comencen a ser ja una cita ineludible a Museros per Nadal: el concurs d’aparadors, on tots els comerços del municipi es podien apuntar i el concurs de balcons, on es convidava a la ciutadania a decorar els seus balcons amb motius nadalencs. En tots dos concursos, realitzats en col·laboració amb altres entitats, es premiava tant als qui rebien més vots, així com a les persones que van participar votant per les seues opcions favorites en el facebook oficial de l’Ajuntament.

A més, amb motiu de fomentar el consum en el comerç local, s’ha celebrat una campanya nadalenca en la qual totes les persones que realitzaren les seues compres a Museros per valor superior de 10 euros, entraven en el sorteig de 10 targetes de 50€ per a consumir en els comerços locals.

Cristina Civera, alcaldessa de Museros, destaca “estem molt felices del gran acolliment que han tornat a tindre totes les activitats que hem organitzat per a celebrar les festes nadalenques entre la població. És molt gratificant veure l’alegria i il·lusió que tenen els més xicotets i xicotetes de la casa i és una cosa que es contagia a la resta de persones”

A més, Civera, ha remarcat “la importància de la col·laboració de diferents entitats i associacions en algunes de les activitats. Este treball comú ens ajuda a fer més i millors projectes i és una cosa que beneficia al conjunt de la població i als sectors econòmics i comercials de Museros, alguna cosa que és fonamental per a nosaltres i nosaltres”