Al voltant de mil persones es van acostar a conéixer els productes i serveis de 20 negocis locals

Aquest cap de setmana els comerços de la localitat de Museros han eixit al carrer per a participar en la huitena edició de la Fira del Comerç Local, una cita que pretén ser un aparador dels negocis situats al poble, els de proximitat.

La Colla de Tabals i Dolçaines de Museros va ser l’encarregat d’inaugurar la fira el dissabte a les 18.30 hores, i des de llavors fins a les 19.30 hores de l’endemà, al voltant de mil persones es van acostar a l’avinguda de la Creu i carrers adjacents, com el carrer de l’1 de Maig i la plaça del Príncep d’Espanya, a conéixer els productes i serveis dels 20 comerços presents.

Al mateix temps que els estands estaven oberts, el públic adult va poder gaudir de concerts, monòlegs, demostracions de pentinats, paelles, i fins i tot tastos d’aigües i degustacions d’embotits, formatges i dolços.

Per a Cristina Civera, alcaldessa de Museros, “a més de per a promoure el comerç local, aquesta fira serveix per a fomentar la participació ciutadana, facilitar la trobada de veïns i veïnes, i promoure activitats socioculturals, música i tradicions”.

Juan José Carrión, regidor de Comerç, agraeix “la col·laboració de totes aquelles persones que han fet possible aquesta edició com CAMU, entitats privades i públiques com la Generalitat Valenciana, l’AMPA del CEIP Blasco Ibáñez, la Colla de Tabals i Dolçaines de Museros, la Unió Musical de Museros, i la Penya Taurina “La Per”, encarregada de cuinar sis paelles per a 300 persones i repartir-la entre comerciants i la clientela que va efectuar compres en els estands”.

També el públic infantil va comptar amb una àmplia oferta d’activitats com a tallers de manualitats, pintacaras, globoflèxia, pintura de murals, jocs i castells inflables.

