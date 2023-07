Museros celebra la XII Setmana de Frontó Valencià

La localitat ha viscut una setmana molt intensa gaudint de l’esport valencià



Dilluns passat 17 de juliol va donar el tret d’eixida la XII Setmana de Frontó Valencià a Museros.

El campionat, organitzat per l’Ajuntament al costat del Club Pilota Valenciana Museros presidit per Enrique Ruiz, ha tingut una duració de 4 intenses jornades. La localitat, que gaudeix d’una gran tradició en la pràctica d’aquest esport ha gaudit d’aquests 4 dies. En les quals han participat pilotaris com José Cabanes, conegut com a Genovés II. Alexandre de Paterna; Adrián de Quart; Pasqual de sa Pobla i, els esportistes locals, Adrián II i Adrián III de Museros.



Cristina Civera, alcaldessa de Museros, que ha sigut present durant la celebració de les quatre jornades. Ha volgut mostrar el seu compromís amb la pràctica i promoció d’aquesta disciplina entre la població. “Des de l’Ajuntament de Museros treballem pel nostre compromís amb el frontó valencià. Ja que és una de les nostres insígnies i ens ha posicionat en el panorama regional gràcies al talent i esforç dels nostres esportistes locals”.

La final celebrada el dijous 20 de juliol va posar el fermall d’or a la XII edició d’aquest tradicional campionat



La victòria de Pasqual de la Pobla i Carles de Massalfassar en la final celebrada el dijous 20 de juliol va posar el fermall d’or a la XII edició d’aquest tradicional campionat. Amb gran calat entre els veïns i veïnes de Museros. L’arrelament d’aquesta disciplina en el municipi ha potenciat la posada en marxa de la Escola de Pilota. Amb l’objectiu de fomentar el frontó valencià entre la població oferint la possibilitat d’acostar-se a aquest esport des d’edats primerenques.



El regidor d’esports, Agustín Muedra Jornet, ha posat l’accent en la importància de treballar de manera conjunta amb el Club Pilota Valenciana Museros en l’organització d’aquest tradicional campionat: “L’èxit de la convocatòria i la continuïtat d’aquest esport tradicional només és possible amb col·laboració entre els esportistes i la institució. Estem molt orgullosos d’aquesta sinergia que garantirà als nostres veïns i veïnes gaudir d’aquesta disciplina durant molts anys més”.