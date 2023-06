Museros contracta a 7 persones desocupades en el sector agrícola

L’equip de peons tindrà un contracte de 3 mesos de duració

L’Ajuntament de Museros augmenta la seua plantilla amb la incorporació de 7 persones desocupades. Que es dedicaran a fer tasques pertanyents al sector agrari durant els tres mesos d’estiu.

L’alcaldessa de Museros i regidora d’Agricultura, Cristina Civera, va donar la benvinguda als 7 nous treballadors. Comunicant-los les tasques i serveis que duran a terme durant aquests mesos. També va voler traslladar ànims i motivació recordant-los la importància que tindrà la seua labor per al municipi.

“La neteja de camins i el manteniment de les zones agràries és una tasca imprescindible en aquests mesos d’estiu pel que la labor d’aquest nou equip de peons és essencial per al municipi i la prevenció d’incendis”, ha explicat Civera.

Per a realitzar aquestes contractacions, el consistori ha comptat amb una subvenció del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per un import total de 40. 294 ’80 euros. “Aquest impuls econòmic és vital per a reactivar l’ocupació en el sector agrari fora de la principal temporada agrícola”, apunta l’actual alcaldessa.

El personal, que s’incorpora el 30 de juny estarà contractat fins al 29 de setembre. S’ocuparà de la neteja de carreteres, camins, senderes i solars en mal estat. Farà aquests treballs en diferents zones de la localitat, donant suport al servei que presta la brigada municipal i l’equip de neteja.