Museros desplega el seu programa per a la setmana del 8M

Les activitats es desenvoluparan entre el 4 i el 29 de març



La programació de Museros prevista amb motiu del 8M arrancarà el dissabte 4 de març amb la Dansa “Eternes” a les 20.00 hores a la Casa de la Cultura del municipi.

El dilluns 6 els alumnes d’infantil del CEIP Blasco Ibáñez faran un mural per la igualtat, i el mateix l’endemà, el dimarts 7, amb els alumnes de primària.



El dia 8 tindrà lloc entre les 11.00 i les 12.00 hores la marxa solidària organitzada pel CEIP Blasco Ibáñez. La recaptació de la marxa anirà dirigida a l’Associació Goals For Freedom, un projecte que fomenta la igualtat a través de l’esport. Treballant l’autoestima, l’apoderament, la presa de decisions i la capacitat de lideratge de les dones, adolescents i xiquetes. Per a produir un canvi en la societat a través del futbol. Una vegada acabada la marxa, es llegirà el manifest i a les 12.15 hores. Tindrà lloc l’acció organitzada per l’Associació de Veïns per a donar visibilitat a les dones en la ciència.

Presentació del llibre Els secrets

A la biblioteca del municipi tindrà lloc la presentació del llibre Els secrets que s’amaguen en la mar d’Erika Laguna a les 19.00 hores el dia 9. Per a acabar amb la programació setmanal. El dissabte 11 es podrà gaudir de l’obra de teatre “Històries en minúscules” a la Casa de la Cultura a les 20.00 hores.

Cristina Civera, alcaldessa de Museros, declara que “l’objectiu de les diferents activitats. Espectacles i tallers que es duran a terme és poder reflexionar sobre qüestions de gènere i el rol de les dones en els diferents àmbits”.



“La promoció de la igualtat i no discriminació és una prioritat política que només pot abordar-se donant veu i incloent a totes les persones”. Comenta Némesis Cardona, regidora de polítiques d’igualtat de gènere



A més de la programació setmanal, el dia 29 d’aquest mateix mes tindrà lloc la lectura dramatitzada organitzada pel taller de teatre a les 20.00 hores a la Casa de la Cultura. Aquesta lectura està inspirada en el llibre de Tania Balló “Les Sinsombrero”. La intenció fonamental de les quals és contribuir a la visibilització de la infinitat de dones creadores vinculades a la generació del 29 a Espanya, sobre les quals es va corregir un espés vel.