Ahir Museros va donar per finalitzades les seues festes patronals després de poder celebrar-les com de costum. Per fi, després de la pandèmia, el municipi ha pogut recuperar la totalitat dels seus actes, caracteritzats per l’alta participació de veïns i veïnes, i l’absència d’incidències.

Les activitats festives van començar a la fi de juliol amb les festes esportives i la setmana dels majors, i van continuar el 30 de juliol amb el chupinazo i el ball de disfresses.

Per a la primera setmana d’agost, es tenia preparada la Setmana Taurina, que va celebrar la seua 22 edició comptant amb les ramaderies valencianes de Miguel Parejo, Vicente Benavent, Germán Vidal, Fernando Machancoses i El Colom.

Després d’això va arribar la festa en honor a la Immaculada Concepció, on les Filles de María van ser les protagonistes del cap de setmana del 6 i 7 d’agost. Les activitats van continuar la setmana següent amb el Dia dels Xiquets i de les Xiquetes, dues partides de pilota valenciana en les modalitats de galotxa i escala i corda, el Dia de l’Ofrena Solidària, la Nit del Conill amb Tomaca i la Nit de les Paelles, dues dels actes més esperats per la ciutadania.

El diumenge 14 d’agost va arribar el torn del dia de bous més gran i característic d’aquest municipi, organitzat per la Comissió Taurina, seguit per una setmana repleta d’activitats amb el Dia de la Mare de Déu, el Dia de Sant Roc -que compta amb una celebració com el poble es mereix, ja que és el patró de Museros, a càrrec dels Festers de Sant Roc- i el Dia d’Acció de Gràcies.

Ahir dijous, 18 d’agost, les festes van donar per finalitzades amb el segon dia de bous organitzat per la Comissió Taurina, i segons la valoració de l’alcaldessa i regidora de Festes, Cristina Civera, “gràcies al treball de la Comissió Taurina, Festers de Sant Roc i Filles de María, hem aconseguit una celebració d’excel·lent de la qual hem pogut gaudir tota la població”.

Civera també ha volgut ressaltar l’èxit del treball realitzat per la brigada municipal, el servei de neteja, la Policia Local i la seguretat, perquè totes les activitats programades isqueren com estava previst.