Museros reforça la protecció sobre els animals de companyia

L’Ajuntament llança una campanya per a l’aplicació de l’actual ordenança reguladora sobre “tinença i protecció d’animals de companyia”.

L’Ajuntament de Museros, al costat de la Policia Local de Museros. Han llançat una campanya de conscienciació perquè els veïns i veïnes de la localitat coneguen de primera mà l’ordenança reguladora sobre “tinença i protecció d’animals de companyia”.

Aquesta acció té com a objectiu, en paraules de l’alcaldessa de Museros, Cristina Civera, “acabar amb els problemes de convivència. Que es venen observant al nostre poble amb la tinença de mascotes”. Civera ha destacat la importància que “totes les persones que vivim a Museros estiguem plenament conscienciats que els nostres animals de companyia són un membre més de la nostra família. Per tant, hem de cuidar d’ells. Aquesta tinença ha de ser responsable i ha de facilitar la convivència amb els nostres veïns i veïnes”.

4 principals problemàtiques

La campanya se centra en les 4 principals problemàtiques que des de la institució han apreciat com són: circular amb els animals solts per vies i espais públics. No procedir a la recollida d’excrements en la via pública. Alimentar animals fora dels punts autoritzats i /o per persones no autoritzades per l’Ajuntament. I no comprovar el compliment de l’obligació d’identificació de les mascotes, el més conegut com a xip.

Per la seua part Beatriz Sánchez, regidora de transició ecològica. Ha manifestat “des de l’Ajuntament de Museros volem aconseguir que el nostre poble siga un municipi ‘pet-friendly’. Per a poder aconseguir aquest objectiu necessitem de la col·laboració de tots els nostres veïns i veïnes”.

Les persones que incomplisquen aquesta ordenança seran castigades, en el cas de les infraccions lleus, amb multes de 30 a 150 euros, i en el cas de les infraccions greus, amb multes de 150 a 600 euros.