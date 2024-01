EL’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz va rebre a les representants d’aquest nou col·lectiu i va conéixer de primera mà el seu projecte.

L’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz ha mantingut una reunió amb les representants del nou col·lectiu feminista local “Dons en Lluita.

L’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz ha mantingut una reunió amb les representants del nou col·lectiu feminista local “Dons en Lluita. Ni un pas enrere”. Que naix per a com el seu nom indica no fer un pas arrere en els drets socials que tant a costat aconseguir. Aquest nou grup organitzat de dones plural i divers en la seua composició. Ha mostrat públicament la seua preocupació davant el qüestionament de drets de les dones o del col·lectiu LGTBI.

Durant la trobada, que va servir de presentació oficial davant el consistori de la nova plataforma, les representants feministes van entregar a l’alcaldessa una còpia del seu manifest fundacional. En ell es denuncia que les dones “estan veient perillar els seus drets” amb el pacte de la vergonya subscrit per la dreta i l’extrema dreta per a governar la Generalitat els pròxims 4 anys.

En concret, el text assenyala que les dones feministes no conceben que en un país democràtic “existisquen partits polítics que neguen l’existència de la violència masclista perquè el terrorisme masclista mata, mentre que el feminisme salva vides”.

Preocupació davant el qüestionament de drets de les dones o del col·lectiu LGTBI

Igualment preocupant, afig el manifest, és el “qüestionament dels drets LTGBI i el foment de la LGTBIfobia amb la institucionalització de discursos i conductes d’odi cap al col·lectiu que fa necessari continuar amb el foment de principis ètics i democràtics bàsics de convivència”.

A més, el manifest fa referència al “retorn de la censura en la cultura” amb la supressió i negació de permisos per a realitzar obres de teatre o espectacles com a concerts de música en valencià que diuen “atempta contra directament contra el dret a la llibertat d’expressió que empara la Constitució”.

Finalment, el text afig que les polítiques del “pacte de la vergonya” pretén “limitar la llibertat de pensament implementant els principis del nacional catolicisme del franquisme en l’actual sistema educatiu”. També es parla de de canvi climàtic assenyalant que negar l’emergència climàtica “és negar la pròpia vida” o d’immigració en el qual s’argumenta que els programes electorals de la dreta “arranquen vots de l’odi al diferent pel que és socialment necessari posar en valor principis de responsabilitat, de respecte, de tolerància, d’inclusió i de democràcia”.

L’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz va escoltar durant la reunió les diferents propostes d’aquest col·lectiu i els va animar en els seus primers passos com a plataforma organitzada. “Benetússer és un poble amb una consciència social molt gran i amb una cultura d’associacionisme molt arrelada. Per això és normal que, veient l’actitud i les declaracions d’alguns càrrecs públics, hi haja moltes persones, entre les quals m’incloc, que estiguen preocupades”, comenta Sanz.