El part de 15 cries iguala al màxim registrat en altres centres zoològics d’Europa

El tauró gris és una espècie catalogada “en perill” per la Llista Roja d’Espècies Amenaçades de la IUCN i el naixement suposa un èxit per a la seua conservació

El Oceanogràfic de València compta des de divendres passat amb 15 noves cries de tauró gris (Carcharhinus plumbeus) que va parir la “mamà” Alice, una femella de tauró que viu en l’aquari des de 2003, amb cent quilos i 2,5 metres de llarg.

Es tracta de la ventrada més nombrosa registrada en la història de l’aquari valencià i iguala al màxim anotat en altres centres zoològics d’Europa.

Aquest fet suposa tot un esdeveniment biològic i un èxit per a la política de conservació del Oceanogràfic, ja que el tauró gris està catalogat com “en perill d’extinció” per la Llista Roja d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN) i, per tant, és un indicatiu innegable de benestar animal.

Les condicions en les quals viuen els animals en el Oceanogràfic, l’alimentació que reben i l’assistència dels cuidadors són la fórmula perfecta perquè es produïsquen les gestacions i els parts.

Una ràpida actuació per a salvar als xicotets

La ràpida intervenció de l’equip d’Oceans, que va entrar a l’aigua després de detectar el primer naixement, va fer possible protegir les cries de ser depredades per altres animals de major grandària que habiten en l’aquari.

Ara els 15 xicotets, huit femelles i set mascles de 50 centímetres de mitjana i 1 quilo de pes, es troben en l’àrea de Quarantena en cubes protegides en el seu interior per a evitar causar friccions traumàtiques als nounats.

Un Dormir amb Taurons especial

El nombrós part es va produir sobre les deu de la nit del passat dijous, 28 d’abril, mentre les famílies assistents a l’activitat “Dormir amb Taurons” es preparaven per a passar una nit en l’aquari.

Després de detectar-se el primer naixement, es va activar el protocol d’actuació i control urgent per a entrar ràpidament a l’aigua i recollir les cries amb un salabre.

Alice, una “mamà” experimentada

L’any 2020 es va registrar un naixement nombrós -de huit cries- i va anar precisament Alice qui va parir als xicotets.

Fins llavors, en l’aquari de València només s’havien anotat naixements de grisos en dues ocasions puntuals, amb un pes molt reduït i de mares d’un primer fill.

