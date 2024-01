Naix ‘Polígono Camí la Mar’, la web municipal del Polígon Industrial d’Alboraia que mostra els seus serveis i empreses

El lloc ofereix una ràpida mostra de les més de 250 empreses per a la ciutadania i persegueix la qualificació de la Generalitat per a obtindre noves subvencions per a les empreses

L’Ajuntament d’Alboraia ha posat en marxa poligonocamilamar.com, una nova web municipal del Polígon Industrial. Situat en el nucli tradicional que mostra els serveis i les empreses d’aquest espai productiu. El lloc web compta amb la col·laboració de ASEPAL, l’Associació Empresarial del Polígon. Ha sigut creada a través d’una inversió de l’IVACE de 9.636,44 euros.

L’objectiu d’aquesta iniciativa de la regidoria d’Urbanisme d’Ana Bru és doble. D’una banda, disposar d’un ràpid mostrari per a la ciutadania de les més de 250 empreses. Que realitzen ací la seua activitat amb la ubicació de la nau, el nom de l’empresa i la seua activitat. Per l’altre, sumar requisits per a aconseguir la certificació de la Generalitat Valenciana amb la finalitat d’optar a noves subvencions.

L‘Ajuntament porta anys treballant en aquesta línia a través de les ajudes de l’IVACE per a modernitzar el Polígon Industrial i garantir la seua competitivitat. En aquest sentit, s’han instal·lat càmeres de seguretat. Habilitat un carril bici i un aparcament gratuït per a bicicletes i patinets. Millorat el subministrament d’aigua potable. Reordenat el trànsit i la senyalística viària, instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, a més de la creació de poligonocamialamar.com.

“Alboraia té un teixit productiu impressionant i portem anys treballant a reflectir-lo i a potenciar l’activitat que realitzen més de 250 empreses i més de 2.500 treballadors en un polígon de 306.000 quilòmetres quadrats“, explica Miguel Chavarría. L’alcalde remarca l‘objectiu final: “Volem impulsar encara més aquesta característica d’Alboraia i per a això necessitem un Polígon altament competitiu i modern, que és el que estem construint amb actuacions cada any, i una ASEPAL forta a la qual es vagen unint totes les naus d’aquest espai”.