Neteja Exhaustiva al Barranc de l’Horteta per Part de l’Ajuntament de Torrent

Actuació Decisiva en un Espai Emblemàtic: Barranc de l’Horteta amb el Xenillet

Prevenció d’Incendis i Garantia de Seguretat: Prioritats del Consistori

El barranc de l’Horteta amb el Xenillet, un dels llocs més emblemàtics de Torrent, ha estat recentment objecte d’una acció de neteja exhaustiva per part de l’Ajuntament de la localitat. En una mostra clara de compromís amb la conservació dels espais naturals i el benestar de la ciutadania, l’equip de treball municipal ha retirat tot tipus de residus que s’acumulaven en aquest paratge.

A més de la recollida de residus, s’han realitzat tasques de podat d’arbres que presentaven un risc per als ciutadans. Amb aquestes accions, no solament es busca mantenir l’estètica del barranc, sinó també prevenir possibles incidents com caigudes de branques o obstacles en el camí.

Un altre punt destacat d’aquesta iniciativa ha estat la preocupació del Consistori pel perill d’incendis. Els espais naturals, especialment durant les temporades càlides, poden ser susceptibles a focs, ja sigui per causes naturals o per l’acció humana. Així, amb aquesta neteja, l’Ajuntament també està actuant de manera proactiva en la prevenció d’incendis, reduint la càrrega de combustible vegetal que podria afavorir la propagació d’un foc.

L’Ajuntament de Torrent ha subratllat que aquestes accions no són puntuals, sinó que s’emmarquen en una estratègia més àmplia que té com a objectiu oferir una ciutat més neta, cuidada i segura per als seus habitants. La conservació de l’entorn natural, i en particular d’espais emblemàtics com el barranc de l’Horteta amb el Xenillet, és una mostra palpable de la responsabilitat municipal envers la natura i la ciutadania.

Els ciutadans estan cridats a col·laborar amb aquestes iniciatives, evitant llançar residus en zones naturals i informant de qualsevol acte que puga posar en risc la seguretat o la salubritat de l’entorn. Amb l’esforç conjunt de l’administració i la ciutadania, es pot aconseguir una Torrent més verd, saludable i segura per a totes i tots.