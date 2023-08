Neteja i Desinfecció dels Parcs Infantils d’Albal de cara al Nou Curs

Preparant els recintes d’oci infantil per a la tornada a l’escola

Neteja intensiva per garantir la seguretat i benestar dels més petits

Amb la tornada dels més menuts de les vacances i l’inici imminent de l’escola, l’Ajuntament d’Albal s’ha posat mans a l’obra durant el mes d’agost per assegurar-se que els seus parcs infantils estan en òptimes condicions. Albal, situat a l’Horta Sud, és conegut per la seva amplia oferta d’espais dedicats a l’oci infantil, raó per la qual la seva manutenció és prioritària per a la comunitat.

Les brigades de neteja municipals, aprofitant la menor afluència característica d’aquest mes estival, han intensificat les seves tasques de neteja i desinfecció. Amb l’objectiu principal de garantir que l’ús d’aquests espais no supose un risc per als infants, s’ha realitzat una neteja sistemàtica i profunda. És imperatiu, sobretot quan es tracta dels més petits, evitar qualsevol element o residu que pugui ser perillós.

L’actuació ha inclos no només la neteja dels sols, independentment del seu tipus, sinó també de totes les àrees i els elements de joc. Per a aquesta tasca, s’han utilitzat equips d’alta pressió amb l’objectiu d’eliminar qualsevol tipus de residu, incloent excrements d’animals. A més, s’han emprat desinfectants específics, adaptats als materials dels que estan fabricats els jocs, per a assegurar la màxima neteja i seguretat.

Aquesta iniciativa per part de l’ajuntament no només busca oferir un entorn lliure de contaminants, sinó també transmetre tranquil·litat als pares i mares, garantint que els seus fills i filles podran gaudir d’aquests espais amb total seguretat. El compromís amb el benestar de la ciutadania, i en especial dels més joves, continua sent una prioritat per a l’administració local, i accions com aquesta reafirmen aquesta dedicació. En moments on la higiene i la desinfecció són més rellevants que mai a causa de la situació sanitària, l’ajuntament d’Albal demostra la seva responsabilitat i diligència cap als seus veïns i veïnes.