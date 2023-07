Neuromarketing per a comerços i pimes de la Ribera 

Fidelitzar als clients a través de les emocions…és el que han après hui comerciants i empresaris a un curs de neuromarketing adreçat al comerç local. Celebrat a la seu de la Mancomunitat de la Ribera en Alzira L’expert en neuromarketing els ha explicat que el 95% de les decisions de compra es prenen a nivel subconscient

Unes tècniques que utilitzen des de fa anys les grans empreses. Però que també poden aplicar els petits comerços començant per establir una connexió emocional amb els clients i posant-se sempre en la seua pell

Els assistents han vist com un electroencefalograma permet saber com funciona la ment d’un consumidor. Saber que l’emociona o que el crida l’atenció d’un producte o d’un centre comercial.

Enmig del boom de les compres digitals hi ha experts que anticipen que hi haurà una tornada a les tendes. Per lo que creuen que els comerços s’han de preparar per a reconnectar amb els seus clients

Els empresaris consideren que tècniques com aquestes han de servir per a fidelitzar els clients i per donar suport al comerç local. Que és el que crea llocs de feina i riquessa en els municipis

Este taller de neuromarketing ha estat organitzat per Acelera Pyme La Ribera que ajuda a les empreses en el seu camí a la digitalització de les empreses.