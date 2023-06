Nino Bravo serà homenatjat en la Nit de la Mar que torna a la Gran Fira de València

Més d’un centenar d’activitats gratuïtes, a l’aire lliure i en espais emblemàtics de la ciutat es van a desenvolupar en la nova edició de la Gran Fira de València. L’ajuntament ha sigut el lloc elegit per a presentar la programació així com la seua nova imatge.

Fuset, ha destacat com a novetats d’enguany la recuperació de La Nit a la Mar amb el seu espectacle piromusical que homenatjarà a Nino Bravo

Un dels plats forts d’aquesta edició és també la gran nit

La pirotècnia també és converteix en altra de les principals apostes

En este sentit, Fuset ha destacat altres novetats com la Festa al Parc, de divendres 14 de juliol al Parc Central. Pensada tant per al públic infantil com per a l’adult i lacelebració de l’Orgull de Nit. “Un gran festival Drag Queen que es farà als Jardins del Palau”

Potenciar alguns espais o temàtiques concretes “per dotar a la Fira de major diversitat” com, per exemple, els jardins del Palau o la Marina són altres dels objectius

La Gran Fira de València “servirà, un any més, com una marca paraigües que aglutina tota l’activitat cultural i d’oci de la ciutat durant el mes de juliol”. Impulsant la creació de sinergies amb altres administracions i també amb diferents empreses privades