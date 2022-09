L’Emtre que gestiona els ecoparcs i realitza el tractament dels nostres residus va crear una aplicació mòbil amb la qual si et registres pots rebre descomptes en la taxaTamer que se cobra en el rebut de l’aigua.



L’Ajuntament de Catarroja vol que el seu veïnat es beneficie dels descomptes que se poden obtindre en els Ecoparcs de Catarroja, el fixe que se troba en el polígon i els que tenim mòbils en dos punts dins de la població, plaça Fumeral i front a l’Ajuntament al Camí Real. L’Emtre que gestiona els ecoparcs i realitza el tractament dels nostres residus va crear una APP amb la qual si et registres pots rebre descomptes en la taxa Tamer que se cobra en el rebut de l’aigua.



Així en el que va de 2022, 64 domicilis tindran bonificació en el rebut anual, amb un total de 669 euros en els seus rebuts i a soles per dur els objectes i trastos a l’Ecoparc. Estem molt contents amb estos descomptes i a soles cal utilitzar la aplicació de l’emtre en el teu mòbil per poder ser beneficiari. En tot els ecoparcs el fixe i els mòbils et poden ajudar a registrar-te i fer-la servir si trobes alguna dificultat.



“Som la segona població de l’àrea metropolitana, després de València que més usuaris han vist els avantatges de la seua utilització. Ara des de l’ajuntament llancem una campanya per fomentar el seu ús, a més de estar fent una valoració de com bonificar també de del propi Ajuntament”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Ara amb esta aplicació volem dir a la ciutadania que si poden acostar-se a l’Ecoparc se veuràn recompensats a través del rebut de l’aigua, no paga la pena no fer l’esforç”, raona Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.



Catarroja disposa d’un servici de recollida de mobles a disposició de la ciutadania per arreplegar els trastos porta a porta previ avís al servici, que funciona el dijous i divendres, este servici també arreplega tot allò que pot quedar en el carrer depositat de forma incivica. Per últim, per a fomentar l’ús iniciem una Campanya en mitjants, webs i xxss que deixen clar el missatge #NoRefilarTePremi