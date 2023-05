Nou arbrat al carrer José María Haro de València

Ja estan plantats els nous arbres de l’actuació de millora del trànsit per als vianants en José María Haro i José Aguilar

L’actuació integral de millora de l’itinerari per als vianants i carril bici als carrers José Mª Haro i José Aguilar, que està duent a terme el Servici de Mobilitat Sostenible en estos carrers dels barris de I’lla Perduda i Aiora. Ha avançat en els últims dies amb la plantació dels primers arbres, que ampliaran notablement la vegetació existent en l’eix que recorren les dos vies. Segons avancen les obres d’ampliació de voreres (en les quals s’està aprofitant per a reparar i substituir els embornals i rajoles en mal estat). Les diferents espècies arbòries triades comencen a arrelar en els nous escocells generats als llarg dels més de 600 metres d’actuació.

Este dijous s’han plantat els set arbres que completen el carrer José María Haro, cinc ginko bilobas al costat de l’IES Sorolla, i dos freixes en les proximitats de Blasco Ibáñez. Mentre que en breu es realitzarà la plantació d’altres 10 ginkos en els nous escocells que s’han generat en José Aguilar.

La petició de millora per als vianants i arbòria, expressada pel veïnat a través del procés Decidim VLC, incloïa la renovació de l’arbratge al carrer de José María Haro. Per la qual cosa s’ha procedit a trasplantar 10 tarongers als vivers municipals, a l’espera de rebre un nou emplaçament. També han sigut retirats altres 11 en perill de despreniment que, a més, estaven produint danys en les habitatge annexes, i que han sigut reemplaçats per nous freixes.

Procés participatiu Decidim VLC

L’actuació integral del Servici de Mobilitat Sostenible, recolzada per la petició veïnal manifestada a través del procés participatiu Decidim VLC. Cerca una millora en l’accessibilitat, mobilitat i seguretat viària d’un entorn amb gran activitat. Per a això, s’amplien els espais per als vianants (la vorera des de Pintor Ferrer Calatayud fins a l’avinguda de Blasco Ibáñez) i s’homogeneïtzen les voreres en amplària i arbratge. De manera que s’adapten a la normativa d’accessibilitat. Així mateix, millora la connexió ciclista de la zona i es corregeixen errors, com el de l’antic emplaçament de l’estació de Valenbisi, que s’està traslladant de la vorera a la calçada.

De la mateixa manera, ja està creat un nou pas de vianants al carrer de José Aguilar amb el carrer Jordi de Sant Jordi, i esta setmana s’ha planificat la instal·lació de bancs en tot el recorregut –fins ara inexistents- per tal de facilitar el descans de les persones vianants, especialment les de més edat, a distàncies raonables. Per la seua banda, l’eix pedalable es disposa en calçada, bidireccional i segregat del trànsit, la qual cosa dona continuïtat als carrils bici existents entre el carrer de Jeroni de Montsoriu i l’avinguda de Blasco Ibáñez. Este eix vindrà acompanyat, a més, de nous aparcabicis al llarg del recorregut.

Les obres han sigut adjudicades per un import de 477.753,18 euros (IVA inclòs), dels quals un 45% serà sufragats mitjançant fons europeus Next Generation. Està previst que concloguen el pròxim 24 de juny.