Amb una inversió de 6 milions d’euros aportats per la Generalitat, es donarà resposta a una demanda ciutadana dels tres municipis

Alcàsser comptarà amb un carril bici que connectarà el municipi amb les localitats veïnes de Silla i Picassent. La Generalitat Valenciana traurà, la setmana vinent, a informació pública l’estudi informatiu de la infraestructura, que potenciarà la mobilitat sostenible entre aquestes localitats de l’Horta Sud amb una inversió que rondarà els 6 milions d’euros.

En aquest sentit, la directora general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, Roser Obrer, ha presentat a Alcàsser aquest projecte en una reunió en la qual ha participat l’alcaldessa Eva Zamora i els seus homònims de Silla i Picassent, Vicente Zaragozá i María Concepción García, respectivament.

Durant la trobada, Roser ha destacat que “aquest projecte vertebrarà el territori, fomentarà la mobilitat sostenible i connectarà amb la línia del ferrocarril en situada a Silla”. Per part seua, l’alcaldessa Eva Zamora ha valorat que, amb aquesta infraestructura, “es donarà resposta a una antiga reivindicació de la ciutadania perquè es tracta de tres pobles molt pròxims geogràficament que no disposen d’una connexió per als vianants ni ciclista. Serà una infraestructura de gran utilitat per a connectar aquests tres municipis d’una manera més sostenible”.

Després de valorar tres alternatives, aquest estudi informatiu establirà un carril bici amb un itinerari més recte i més ràpid possible, ajudant així a fomentar la mobilitat sostenible. El projecte inclourà la construcció d’una passarel·la per a salvar les vies de l’AVE, infraestructura a la qual es destinarà la major part de la inversió, i envoltarà Alcàsser connectant-la amb altres carrils bici ja construïts.

El mes de gener passat es va començar amb la redacció d’aquest estudi. Tenint en compte les al·legacions i la redacció d’aquest, procés estipulat en 15 mesos, es preveu que abans d’estiu de 2023 estiga redactat el projecte i es puguen licitar les obres.

Aquesta via de ciclovianants es farà efectiva gràcies a comptar amb suport veïnal en els pressupostos participatius impulsats per la Generalitat.