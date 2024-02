Nou estudi sobre la Fira Modernista de Carcaixent

Pau Àlvarez, comissari de la primera Fira Modernista de Carcaixent i col·laborador de totes les edicions ha enllestit un estudi sobre la Fira Modernista de Carcaixent. Que pretén facilitar la seua sostenibilitat dotant-la dels documents organitzatius necessaris.

El treball fruit del Màster de Gestió Cultural de la UOC ha merescut la qualificació d’excel·lent.

La Fira Modernista és un esdeveniment creat a Carcaixent l’any 2016 amb tres objectius: posar en valor el patrimoni local vinculat a la producció i comercialització de cítrics. Activar a la societat al voltant d’un projecte cultural i servir d’aparador atractiu per a visitants. És un projecte d’èxit que corre el risc de ser insostenible per la manca d’una estructura organitzativa definida. Cal remarcar que la Fira Modernista no és un objectiu per si mateixa, sinó que és una ferramenta per aconseguir els objectius descrits.

Ara s’ha presentat el Projecte Marc per a la Fira Modernista de Carcaixent, treball de Final del Màster Universitari de Gestió Cultural de la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona. El projecte té l’objectiu de consolidar la Fira Modernista dotant-la de la documentació tècnica que permeta normativitzar tot l’esdeveniment. Són documents que pretenen fer sostenible la Fira. En la que participen 250 voluntaris i voluntàries i han col·laborat 90 entitats al llarg de 8 edicions.

Per a culminar aquest treball ha sigut cabdal la col·laboració de l’Ajuntament de Carcaixent. Especialment de l’àrea de turisme que ha facilitat les dades necessàries. El projecte està dedicat a tota la gent que s’ha implicat per a fer de la Fira Modernista una realitat: voluntariat, organització, tècnics i representants polítics.

El Treball analitza la Fira Modernista de Carcaixent, i altres fires semblants que trobem interessants per a comparar i aprofitar la seua experiència: Teruel, Amposta, Alcoi, Sant Vicenç del Castellet i Terrassa. També s’ha utilitzat l’informe sobre la Fira Modernista de Carcaixent que l’any 2019 va fer el GIPEyOP de la Universitat de València. Es fonamenta en l’experiència organitzativa de les vuit edicions anterior. Pel que fa al marc teòric, a banda d’altres referents, s’han utilitzat els treballs d’Adrià Bessó i Bernat Daràs a nivell patrimonial i de Antonio Espinosa sobre Interpretació Patrimonial.

Al treball s’ha definit un protocol que marca l’essència de la Fira, una Proposta de Comissió Organitzadora, un cronograma. Un llistat d’activitats que s’han de dur a terme per a organitzar la Fira Modernista i uns criteris d’avaluació, per poder valorar, de manera objectiva el desenvolupament del projecte. A més es fan propostes de cara a futur i es reflexiona sobre la convivència de diferents esdeveniments vinculats a la citricultura i el patrimoni carcaixentí. Sense el treball dels llauradors, serà molt complicat mantenir el principal valor del patrimoni carcaixentí. Que és el paisatge i sense una reivindicació patrimonial, serà complicat que els productors de taronges pugen fer viable els seus conreus.

El projecte s’ha redactat amb la intenció que siga útil, per això s’han lliurat còpies a la regidora de Turisme de Carcaixent, Fina Naya i el tècnic de Turisme, Vicent Ibáñez, a més de a l’Associació Modernistes de Carcaixent. El projecte està sota llicència Creative Commons, per a que estiga a disposició de qui en tinga interès.