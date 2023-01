Nou parc infantil al Barri de Les Palmeres de Picassent

Nou parc infantil al Barri de Les Palmeres

Els xiquets i xiquetes del Barri de Les Palmeres ja tenen un nou punt de trobada. On compartir els seus jocs i disfrutar d’unes intal·lacions completament noves. En una zona d’esplai ubicada prop de les seues vivendes que ha sigut condicionada. i reformada integralment. Este espai de joc inclou també un gronxador adaptat, per tant es tracta d’un parc inclusiu. Els cost total del mateix ha sigut de 42.311,51 euros, finançat de manera conjunta per la Diputació de València i Fons propis de l’Ajuntament.

L’alcaldessa de Picassent, Conxa García, va visitar ahir les noves instal·lacions al Barri de Les Palmeres i va canviar impressions amb el veïnat, que es va mostrar molt satisfet per esta inversió. Així també, els menuts es mostraren il·lusionats i disfrutaren d’una vesprada de jocs.

“Al nostre poble, tenim als xiquets i les xiquetes com una prioritat. Som conscients que necessiten espais on córrer, esplaiar-se, jugar, etc… i sempre de la manera més segura. Per això hem portat a terme esta inversió que en breu es vorà completada amb dos parcs més a la zona de l’Horta de Torrent”, afirma la primera edil.