Nou Pla de Suport a Empreses a Catarroja: Reactiva 2023 Impulsa la Economia Local

Concessió d’Ajudes per a la Creació de Noves Empreses i Suport a les Existents

Reactiva 2023: Una Estratègia Integral per a la Sostenibilitat, Digitalització i Ocupació

L’ajuntament de Catarroja, a través de la Regidoria d’Impuls Econòmic, ha presentat una nova convocatòria de concessió d’ajudes que té com a objectiu la promoció i suport a les empreses locals. Aquestes mesures formen part d’una estratègia àmplia per a impulsar la recuperació econòmica del municipi després de la pandèmia de la COVID-19 i per a afavorir la modernització de l’economia local.

Qui es pot beneficiar d’aquestes ajudes?

Els autònoms, micropimes i pimes que desenvolupen la seua activitat a Catarroja.

Amb el pla Reactiva 2023, l’ajuntament busca donar suport econòmic a les empreses del sector productiu que desitgen transformar-se en l’àmbit digital i en matèria de sostenibilitat. El pla constarà de tres programes diferents:

Creació de Noves Empreses: Ajudes específiques per a incentivar l’emprenedoria i la posada en marxa de nous projectes empresarials.

Suport a Empreses Existents: Enfocat en la sostenibilitat i la digitalització, aquest programa ofereix recursos per a la modernització de les empreses ja existents.

Foment i Estabilització d’Ocupació: Aquesta línia d’ajuda promou l’estabilitat en l’ocupació i l’augment de l’ocupabilitat dels treballadors.

El termini per a presentar sol·licituds està ja obert i romandrà així fins al 31 d’octubre d’aquest any. Les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica a la pàgina web de Catarroja, on els interessats poden trobar tota la informació més detallada sobre aquestes ajudes.

Aquesta iniciativa es presenta com una oportunitat única per a les empreses locals de Catarroja per adaptar-se als nous reptes del mercat i contribuir activament a la recuperació econòmica de la comunitat en un moment crucial. La col·laboració entre l’administració local i el teixit empresarial serà clau en aquest procés de transformació i creixement.