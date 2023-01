Nou programa gratuït per a persones emprededores en Aldaia Labora

Adaia Labora porta a terme un nou programa gratuït per fomentar l’emprenedoria recolzant projectes de les persones participants que tenen inquietud per emprendre una idea de negoci

El nou programa gratuït “Emprén” d’Aldaia Labora té l’objectiu de detectar a les persones amb inquietud emprenedora. Valorar els seus possibles projectes i recolzar-les en la seua creació i consolidació per fomentar iniciatives a la Comunitat Valenciana. S’analitza la capacitat emprenedora a través de la democratització de l’emprenedoria. També capacita i acompanya a les persones interessades a explorar la posada en marxa d’un nou projecte.

Este programa de capacitació compta amb tres fases

La primera consta de quatre hores presencials on es treballa sobre el perfil de la persona emprenedora, tant el context com els primers passos. La segona fase consisteix en un treball autònom a la plataforma on s’ofereix un repositori de recursos i ferramentes. També es fan exercicis de reflexió i acció sobre el perfil de la persona emprenedora, el projecte i el client. Per acabar esta segona fase es fa un autotest per conéixer les habilitats més importants per l’emprenedoria. Finalment, l’última fase consta de quatre hores presencials on es reballen les habilitats emprenedores aplicades tenint en compte el projecte de cada persona.

Posteriorment, s’assignarà un mentor o mentora per a seguir treballant en el desenvolupament del projecte, i s’encamina el projecte a diferents itineraris d’acceleració. El programa tindrà lloc en dues dates, el dimarts 24 de gener de 9.30 hores a 13.30 hores, i el dimarts 7 de febrer en el mateix horari al Centre Matilde Salvador, al Carrer Mestre Serrano, 42 d’Aldaia.

Per a més informació cal contactar amb l’Agència Desenvolupament Local de l’Ajuntament Aldaia. C/ Ricardo Fuster i Fuster s/n (enfront de la piscina coberta). Correu: adl@ajuntamentaldaia.org. Telèfon: 961988815. I les inscripcions poder realitzat-se accedint al formulari penjat al web municipal en https://www.aldaia.es/sites/default/files/labora_a4_aldaia_val_1.jpg