Nou servei de neteja viària a Massamagrell

L’Ajuntament triplica la plantilla amb l’objectiu d’aconseguir una “millora significativa” d’aquest servei municipal

L’Ajuntament de Massamagrell ha posat en marxa aquesta setmana el nou servei de neteja viàri. Després d’adjudicar, el passat 17 de novembre, el contracte a l’empresa Fcc Equal Cee Comunitat Valenciana. La novetat del nou servei de neteja és l’augment de la plantilla. Ja que compta amb quasi el triple de treballadors que l’anterior, i la incorporació de nous vehicles per a desbrossaments i maquinària de neteja.

Des de dilluns passat 2 de gener el servei compta amb la incorporació de 15 peons, un encarregat i un conductor de barredora mecànica en total. “Reforçant l’equip esperem que es note una millora significativa en la neteja de tot el poble”. Explica l’alcalde de Massamagrell i regidor de Neteja Viària, Paco Gómez.

“El nostre objectiu és aconseguir una ciutat millor per a la ciutadania. Sabem que la neteja és una de les majors queixes de la nostra ciutadania. Aquest és el major contracte que es traurà en aquesta legislatura”, expressa l’alcalde. “Ha tardat bastant temps perquè volíem que tota la documentació estiguera en ordre. Perquè no es produïren impugnacions com s’han produït en un altre tipus de contractes en altres ciutats”, afig.

L’actual contracte, valorat en 973.792,60 euros, es mantindrà durant dos anys amb possibilitat de pròrroga.