Nou servei de recollida de mobles i objectes a Torrent

El consistori de Torrent, amb l’objectiu i compromís per oferir als veïns d’aquesta localitat de l’Horta Sud, les millors prestacions possibles. Posa en marxa un nou servei municipal de recollida de mobles i objectes voluminosos en la via publica i mes endavant, cobrirà tota la ciutat. L’alcalde ha recalcat els punts importants d’aquesta campanya, que entrarà en vigor, el dia 1 de febrer.

L’alcalde de la localitat ha recalcat que està prohibit deixar trastos durant el dia. A més que la ciutadania deu adaptar-se als dies assenyalats, al seu horari i al seu sector. De fet, també ha comunicat que els veïns seran avisats.

L’alcalde de la localitat ha remarcat que amb aquest nou servei. Es dona un pas endavant per oferir als veïns una ciutat mes neta i per això, demana la col·laboració ciutadana ja que els veïns tenen un paper fonamental per a que aquesta mesura, funciona Aquesta nova patrulla cívica, estarà formada per 15 nous agents de la Policia local i s’encarregaran de divulgar la informació de la campanya i sancionar si cal. Aquest servei, entrarà en vigor també el dia 1 de febrer.