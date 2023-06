Nou vehicle per al parc de bombers de Cullera

El parc de bombers de Cullera ha rebut este divendres un nou vehicle. Una Bomba Urbana Pesada, BUP, a la que el Consorci de Bombers hi ha destinat una inversió de 450.000 euros.

Es tracta d’un camió que substitueix un altre que hi va quedar fora d’ús, i que incorpora novetats com ara una major potència de motor, amb 450 cavalls, sostre elevat en cabina que hi suposa més comoditat per a la dotació de caporal i tres bombers que hi viatgen al camió, i una capacitat d’extinció de 4.500 litres d’aigua.

A més va dotat de tot l’equipament auxiliar i de rescat que hi porten els bombers per a les seues intervencions.