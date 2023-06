Nova campanya “Reciclar estalvia i millora Massanassa”

L’Ajuntament de Massanassa posa en marxa la campanya “Reciclar estalvia i millora Massanassa”

L’Ajuntament de Massanassa ha llançat la campanya “Reciclar estalvia i millora Massanassa”. Amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre el fet de reciclar. Per a fomentar la seua acció i aconseguir estalviar la quantitat econòmica que suposa abocar els residus en el contenidor gris.

L’impost als residus urbans recollit en la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Estableix l’obligació de l’abonament de 36,30 euros per cada tona de rebuig de residus urbans. Este impost grava els residus depositats en el contenidor gris.

El 79% del pes dels residus de Massanassa es depositen en el contenidor gris

El que tirem en el contenidor gris no es reutilitza, no entra en els sistemes de reci-clatge que permeten la reutilització d’eixos materials. Els residus del contenidor gris es depositen en abocadors que contaminen el planeta.

En l’actualitat, el 79% del pes dels residus de Massanassa es depositen en el contenidor gris. Les dades han millorat amb la nova contracta. Abans, el percentatge era del 86%. Esta important reducció va fer que Massanassa guanyara el premi de 6.000 € del Repte del Reciclatge. Que va finançar la Conselleria i Ecoembes i van rebre dos ONG de Massanassa.

Amb este nou impost, en el primer trimestre Massanassa ha abonat la quantitat de 16.508,98 euros. Si no es millora, en este any es calcula que haurà d’abonar-se la quantitat de 66.036 euros.

Objectiu d’aquesta campanya “Reciclar estalvia i millora Massanassa”

Amb la iniciativa RECICLAR ESTALVIA I MILLORA MASSANASSA, l’Ajuntament de Massanassa vol que esta situació siga beneficiosa per una doble vessant: per augmentar el reciclatge i per obrir un procés de participació on es convida a tot el veïnat, associacions, moviments socials i altres col·lectius ciutadans al fet que proposen iniciatives (projectes, causes, obres, etc). Estes propostes se sotmetran a votació i, amb els diners que s’estalvie amb la reducció dels residus depositats en el contenidor gris, es finançarà la iniciativa més votada.

Per a això, han habilitat un correu electrònic on enviar les propostes: participa-cio@massanassa.es. L’assumpte haurà de contindre el text “RECICLAR ESTALVIA I MILLORA MASSANASSA” i el cos del missatge les dades identificatives (nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, DNI i una breu descripció de la proposta que es vol que es finance amb els diners estalviats). Termini límit fins al 30 de setembre de 2023.

Sense cap dubte, un nou al·licient per a continuar reciclant, estalviar i tindre més recursos per a millorar Massanassa entre tota la ciutadania.