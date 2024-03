La regidoria de Regeneració Democràtica anuncia noves dates davant les peticions per a conèixer la relació de Blasco Ibáñez amb Catarroja. I tota la iconografia i detalls ocults de l’antic saló de plens La nova data serà el divendres 12 d’abril, a les 12.00 hores del migdia.

Una jornada de portes obertes que s’anuncia davant les peticions per a conèixer en profunditat la història que uneix a Catarroja amb l’escriptor de ‘Cañas y barro’ i que es resumeix en una bandera que presideix el que fos en el seu moment el despatx d’alcaldia contigu al saló de plens de l’antic ajuntament, situat en el barri de les Barraques.

«La bandera republicana és una peça de la història del municipi confeccionada per a homenatjar l’arribada de les restes mortals de Vicente Blasco Ibáñez a València i que va ser cedida per la família de Fernando Ribes, alcalde de Catarroja en 1933, sent restaurada amb fons municipals a causa del seu gran valor», explica el regidor de Regeneració Democràtica, Martí Raga. «L’antic saló de plens, també restaurat i que és una altra joia arquitectònica en el nostre municipi que, al mateix temps, va recuperar la seva glòria passada i s’actualitza amb una de les obres del nostre artista internacional, Juan Olivares», subratlla Raga.

Les persones interessades a realitzar la visita poden fer-ho enviant un correu electrònic a carrers@catarroja.es o telefonant al 670 08 53 15. Aquesta activitat està oberta a totes les persones interessades sense ser obligatori que siguen residents a Catarroja, ja que l’exposició, tal com es va demostrar fa uns mesos, va despertar un gran interés en la comarca, per ser una part de la història de la mateixa a principis del segle XX.