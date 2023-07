Nova edició dels Bons de Comerç d’Alzira especial Sant Bernat

Una injecció econòmica de 175.000 euros, per als negocis de la ciutat

Hui dimecres 5 de juliol s’obri la cita prèvia per a acudir a comprar els bons a partir del 12 de juliol

L’Ajuntament d’Alzira anuncia una nova edició dels ja coneguts bons de comerç, 1400 bons per valor de 100€. Que es podran comprar a partir del dimecres 12 de juliol i que injectarà 140.000 € en l’economia local

(84.000 € aportació ciutadania – 56.000 € aportació municipal).



L’Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA, inicia una nova campanya de bons per incentivar el consum en el comerç local de cara a les festes de Sant Bernat. Els bons de comerç són ajudes al ciutadà que es formalitzen a través de targetes electròniques de prepagament. La data límit d’ús de les mateixes és el 31 D’AGOST.

Els bons s’adquireixen en les instal·lacions del servei municipal d’IDEA

Com en les passades edicions, els bons s’adquireixen en les instal·lacions del servei municipal d’IDEA, amb cita prèvia. Que s’ha de reservar obligatòriament a través de l’agenda que habilitada en el web https://www.idea-alzira.com/bonos-comercio. La cita prèvia es pot demanar a partir del dimecres 5 de juliol. El procediment per a participar en la campanya és similar al de les anteriors edicions:

A partirde hui dimecres 5 de juliol es pot demanar cita prèvia per a adquirir els bons de comerç de la web www.idea-alzira.com/bonos-comercio Només es podrà comprar 1 BO PER PERSONA. Només s’admetrà el pagament amb targeta bancària. A la venda, A PARTIR DEL 12 DE JULIOL, en les dependències d’IDEA

Esperem tinga l’èxit de les anteriors

Una vegada més, i ja és la cinquena, es torna a destinar els recursos municipals per a ajudar, tant a la ciutadania, que obté un estalvi del 40% de la compra. Com al teixit comercial de la ciutat que veu reforçades les compres. La nova regidora de comerç, Gemma Alós, ha manifestat que des del departament d’Idea. S’ha treballat per poder traure esta nova edició de bons que tan bona acollida té entre la ciutadania i el comerç. “Esperem tinga l’èxit de les anteriors i reforce les compres en el període estival. En tres anys i tres edicions de la campanya ja hem posat en circulació en el comerç alzireny 10.150 bons. El que implica una injecció econòmica de 815.000 euros”.

Com en anteriors edicions, l’ús està limitat als establiments comercials amb IAE 64 i 65 (excepte 646 estancs, 647.5 màquines vending, 652.1, farmàcies, 654 venda de cotxes i 655 gasolineres, carburants i lubricants) segons el Decret 64/2021 del Consell de 14 de maig, que establix les bases reguladores de les ajudes extraordinàries a les administracions locals en matèria de comerç.

Recordem que de la mateixa manera que qualsevol subvenció rebuda, s’haurà de contemplar a efectes fiscals en el moment de fer la declaració de l’exercici 2023.