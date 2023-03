Nova estació meteorològica a Aldaia

Aldaia disposa d’una nova ferramenta que facilitarà l’elaboració dels diversos avisos meteorològics. Que es puguen produir per fenòmens adversos com ara fortes pluges, onades de calor, fred o forts vents

Este matí s’ha instal·lat a Aldaia l’estació meteorològica municipal. A partir d’ara la localitat tindrà dades pròpies per poder elaborar informes per a la reclamació de danys a les companyies asseguradores. (Tant per als ciutadans com per a la mateixa corporació municipal). Sense dependre d’altres estacions. També està ja operativa la nova web meteorològica, que en breu tindrà accés directe en la web municipal. Respecte a les alertes, queden ja activats els avisos de l’estació d’Aldaia i deixarà de ser depenent de la de Xirivella.

D’esta manera, Aldaia disposa d’una ferramenta pròpia per facilitar avisos meteorològics amb major precisió, així com fenòmens adversos com fortes pluges, onades de calor i fred, o vents d’intensitat.