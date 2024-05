Nova fase de la campanya intensiva de neteja als carrers de Catarroja

L’Ajuntament impulsa una nova edició de la campanya de reforç de neteja viària per a millorar els espais destinats a la ciutadania, l’aparença i l’estat de carrers i vies

Continua ‘Catarroja més neta’, la campanya intensiva de neteja viària impulsada en 2023 per l’Ajuntament amb l’objectiu de reforçar els treballs ordinaris i diaris de carrers, places i espais públics de la ciutat, davant el bon funcionament de les tasques dutes a terme.

“Continuem impulsant una iniciativa que té la finalitat de complementar la labor diària del personal de la neteja i, al mateix temps, incentivar la ciutadania a cuidar i mantenir els espais públics”, assenyala l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.



Per a això, s’ha disposat un equip d’efectius, que procedeix a la neteja de taques i escombratge, tant de manera manual com mecànica. El nou calendari d’actuacions busca intentar arribar a tots els barris i zones de Catarroja amb un objectiu molt clar, que és millorar l’aparença i l’estat de carrers i vies.



A més, tal com s’ha fet a les anteriors campanyes, l’Ajuntament està informant la ciutadania de les zones en les quals s’actuarà a través de la senyalització i de les xarxes socials institucionals, amb la finalitat que aquests espais queden lliures d’estacionament i la neteja es faça de manera més efectiva.



El calendari de les pròximes jornades i les zones d’actuació seran les següents:



29 de maig: C/ Josep Serra Carsí (entre Victòria Costa i Av Múrcia)

5 de juny: Plaça del Charco, i C/ Almeria

12 de juny: C/ Alfafar, Sedaví i Benetússer



19 de juny: C/ València

26 de juny: C/ Casetes d’Isidoro (continuació) i C/ Antonio Claverol

3 de juliol: Túnel de vianants de Renfe



10 de juliol: C/ Germanies, ronda Est des de Ploma a Corts Valencianes

17 de juliol: C/ Cuenca i C/ Alacant

24 de juliol: C/ Santa Cecília i C/ Sant Miquel.

31 de juliol: C/ Herrero Penella i C/ Albal



7 d’agost: C/ Església – Plaça Port.