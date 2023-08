Nova ITV a Torrent: Resposta a la Col·lapsada Inspecció Tècnica de Vehicles en la Comunitat Valenciana

La Generalitat Rep una Parcel·la de Cinc Mil Metres Quadrats de l’Ajuntament de Torrent

Una Llarga Reivindicació de la Població Torrentina Porta a la Creació de la Nova Estació d’ITV

Mentre totes les estacions d’ITV de la Comunitat Valenciana es troben col·lapsades, s’ha anunciat que a Torrent s’obrirà una nova estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles.

L’ajuntament de la localitat de l’Horta Sud ha cedit a la Generalitat una parcela de cinc mil metres quadrats, ubicada junt al carrer Moliners, al polígon Mas del Jutge. Aquesta cessió marca un pas significatiu en l’expansió dels serveis d’inspecció tècnica a la regió.

Aquest anunci fica punt i final a una reivindicació de la població torrentina, com ha declarat la nova alcaldessa del Partit Popular, Amparo Folgado. El suport continuat per aquesta infraestructura ha estat una peça clau en la seua realització.

L’any passat, l’ara ex-alcalde Jesús Ros i el conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, havien firmat la instal·lació d’una estació d’ITV. Ara el consistori ha aprovat el projecte per l’execució de l’ITV, culminant un esforç col·lectiu per a millorar els serveis de la Comunitat Valenciana.

La nova ITV a Torrent no només servirà per a alleujar la col·lapsada xarxa d’inspecció tècnica actual, sinó que també representa una victòria per a la comunitat local en la seua lluita per una millor infraestructura i serveis. Aquest desenvolupament és una mostra més del compromís continuat del govern local i regional amb la mobilitat sostenible i la seguretat vial.