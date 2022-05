Ribó subratlla la necessitat que la nova línia de metro que connectarà Natzaret amb el centre urbà arribe també al Cabanyal i a la Marina

L’alcalde ha manifestat la satisfacció per la posada en marxa, la setmana que ve, de la nova Línia 10 de Metrovalencia

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat la seua satisfacció per la posada en marxa de la nova Línia 10 de Metrovalencia que connectarà el barri de Natzaret amb el centre urbà, i que es preveu que començarà a funcionar la setmana que ve. Ribó ha assegurat que es tracta d’“una gran notícia”, i ha afegit que “el pas següent que és necessari donar com més prompte millor és connectar Natzaret també amb el Cabanyal i amb La Marina de València”.

“La posada en funcionament de la L-10 de Metrovalencia és una gran notícia per a tots els valencians, valencianes i visitants, i també per a la mobilitat sostenible de la ciutat”, ha assegurat l’alcalde, qui ha destacat la importància per a la logística urbana, per a la sostenibilitat i per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania que suposarà esta nova línia de metro.

“Connectar un barri com Natzaret amb el barri de Moreres, que està en ple creixement, o amb la Ciutat de les Arts i els Ciències, és una cosa molt important per a la ciutat, i un assoliment que m’ompli de satisfacció”, ha assegurat Ribó.

Per això, l’alcalde ha destacat la necessitat, una vegada aconseguit esta fita, d’“anar un pas més enllà, ja que el repte següent és que esta connexió del barri de Natzaret amb el centre urbà arribe més enllà i s’allargue també fins al barri del Cabanyal i a la Marina”.

La nova Línia 10 de Metrovalencia té una longitud total de 5,32 quilòmetres i discorre entre el carrer d’Alacant fins al barri de Natzaret, al llarg de huit estacions, tres subterrànies i cinc en superfície: Alacant, Russafa, Amado Granell-Montolivet, Quatre Carreres, Ciutat Arts i Ciències-Justícia, Oceanogràfic, Moreres i Natzaret.

De manera paral·lela, un passeig per als vianants subterrani connectarà les estacions d’Alacant i de Xàtiva, de manera que es podrà efectuar un transbord amb les línies 3, 5 i 9 del servici de transport públic ferroviari. La seua posada en marxa, que inicialment estava prevista per a dilluns que ve, ha sigut endarrerida, per decisió de la Generalitat fins al dimarts dia 17.

A preguntes dels periodistes, l’alcalde, Joan Ribó, ha subratllat que “esta infraestructura ha estat adormida mentre hi havia un altre govern en les institucions, però en el moment en què hi ha hagut governs progressistes ja es va despertar i vam començar a treballar en la seua posada en marxa”.

